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В НАТО не увидели изменений ядерной позиции России

НАТО: размещение ядерного оружия в Белоруссии не говорит об изменении позиции Москвы
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

НАТО внимательно следить за ситуацией вокруг размещения тактического ядерного оружия России в Белоруссии, однако пока блок не видит изменений в ядерной позиции Москвы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса.

«НАТО проявляет бдительность, мы внимательно следим за ситуацией. Мы не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые заставили бы нас скорректировать нашу собственную», — заявил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на просьбу белорусского президента Александра Лукашенко разместит на территории республики тактическое ядерное оружие, к 1 июля достроят хранилище для него. По его словам, это не нарушит международных обязательств по нераспространению этого оружия, поскольку Москва делает все то же самое, что США «делают десятилетиями», размещая ядерное оружия «на территориях своих стран-союзников, стран НАТО».

В сентябре прошлого года сам Лукашенко говорил, что Белоруссии нужно тактическое ядерное оружие «не сейчас, не завтра, не послезавтра, но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы в Польшу продвигать это оружие, оно должно быть у нас».

Теги
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