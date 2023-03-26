Франция призвала Россию не размещать ядерное оружие в Белоруссии

Николя де Ривьер (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Франция осудила решение России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Об этом говорится в сообщении французского министерства иностранных дел.

С заявлением на эту тему также выступил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

«Франция призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения», — написал французский дипломат в своем Twitter.

25 марта президент России Владимир Путин анонсировал размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия. Соответствующий вопрос давно ставил белорусский лидер Александр Лукашенко, заявил Путин. Кроме того, по его словам, еще одним поводом для решения стали планы Британии отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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