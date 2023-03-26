Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за ядерного оружия в Белоруссии

Киев ожидает «эффективных действий» от постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут «особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия»

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Киев требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, говорится в сообщении МИД Украины.

В своем заявлении ведомство призывает G7 и ЕС предупредить Минск о «далеко идущих последствиях» размещения российского ядерного оружия. Киев также ожидает «эффективных действий» со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, Китая, Великобритании и Франции, которые несут «особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия», отмечается в сообщении.

25 марта президент России Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, при помощи Москвы Минск уже переоборудовал самолеты, способные нести такое вооружение, а в апреле начнет обучение белорусских экипажей. Кроме того, к июлю в Белоруссии будет построено хранилище для ядерных вооружений, сказал президент.

Вопрос о размещении ядерного оружия ставил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пояснил Путин. Еще одним поводом для такого решения он назвал планы Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

Германия назвала планы России «попыткой запугивания», а ЕС — угрозой для безопасности Европы. Брюссель готов ответить санкциями, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В НАТО сообщили, что внимательно наблюдают за ситуацией.

Россия никому не угрожает ядерным оружием, сообщал в прошлом году Путин. При этом, заявлял он, нельзя забывать, что оно у Москвы есть. В МИДе говорили, что США и их союзники используют «ядерную риторику» и пытаются убеждать мир в том, что у России якобы есть планы нанести удары оружием массового поражения. «В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — подчеркивал замглавы ведомства Сергей Рябков.