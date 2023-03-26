К чему приведет размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии И как это соотносится с глобальным режимом нераспространения

Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, ссылаясь на то, что такое оружие в Европе держат США. Их Москва по этой причине обвиняла в нарушении ДНЯО, но теперь говорит, что ее решение договору не противоречит

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Об этом 25 марта в интервью каналу «Россия 24» заявил Владимир Путин. «Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем [тактического ядерного оружия]», — сказал российский президент.

По его словам, с 3 апреля Москва начнет обучение белорусских экипажей, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений. Когда конкретно Россия разместит ТЯО в Белоруссии, Путин не уточнил.

Как и почему Москва решила передать Минску ядерное оружие

Путин в интервью пояснил, что размещение ТЯО в Белоруссии происходит потому, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «давно ставит вопрос». Но дополнительным поводом стало решение Великобритании поставлять Украине бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта Владимир Путин охарактеризовал поставку британских снарядов следующим образом: «Коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — и пообещал, что «соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать». В британском Минобороны эту трактовку назвали дезинформацией. «Это [обедненный уран] стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается распространять дезинформацию», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит Sky News.

О том, что Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество в сфере военных ядерных технологий, стало известно в декабре 2022 года. Тогда на переговорах в Минске Путин заявил, что интеграция двух стран предполагает создание единого оборонного пространства. Он сообщил, что Москва продолжит готовить экипажи для белорусских военных самолетов, которые могут нести ядерные боеприпасы. Российский лидер сослался на то, что США проводят такие же мероприятия со своими союзниками по НАТО (речь о концепции альянса Nuclear Sharing, в рамках которой проводятся в том числе и учения с отработкой возможного применения ядерного оружия).

Тогда же Путин сообщил, что Москва соответствующим образом дооборудует самолеты Су-25, которые находятся на вооружении у белорусской армии, и передаст Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», «которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении».

Лукашенко о размещении ядерного оружия в республике заговорил в феврале 2023 года — в интервью белорусским и иностранным СМИ он заявил, что речь идет не о стратегическом ЯО, оно Минску не нужно. «Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие — это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие», — сказал он.

Почему Россия ссылается на США

Как и в ситуации с самолетами, говоря о размещении ТЯО, Путин в качестве примера приводит ядерную политику США в Европе. В интервью в субботу он заявил, что США давно разместили ядерное оружие в «шести государствах — это Федеративная Республика Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция». В Греции, упомянул Путин, сейчас оружия нет, но есть хранилище.

Вашингтон поставил ядерное оружие в Европу в середине 1950-х годов (речь об авиабомбах и боеприпасах для артиллерийских систем и ракет малой дальности). США и руководство НАТО рассматривали его применение как асимметричный ответ на случай, если начнется масштабный конфликт со странами Варшавского договора во главе с СССР. Ядерное оружие появилось на пути наиболее вероятного наступления советских войск — в Бельгии, Германии и Нидерландах; в Турции разместили ракеты средней дальности, что спровоцировало Карибский кризис 1962 года.

В 1966 году в НАТО создали группу ядерного планирования. К моменту, когда в 1970 году вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который запрещает передачу таких вооружений от ядерных стран неядерным, она уже работала. В НАТО подчеркивают: на двусторонних переговорах по ДНЯО США и СССР согласовали формулировки, которые концепцию Nuclear Sharing не запрещают, поэтому договору она не противоречит.

Американский персонал полностью контролирует и обслуживает размещенное в Европе ЯО, отмечает глава проекта «Стратегическое ядерное вооружение России» старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг; если США решат такое оружие применить, то его установят на самолеты, которыми будут управлять экипажи тех стран, где оно расположено. «Именно эти процедуры — передача оружия под контроль неамериканских экипажей и его доставка — и отрабатываются в ходе разного рода учений, — пояснил РБК эксперт. — Понятно, что в учениях реальные ядерные боеприпасы не участвуют (используются неядерные макеты), так что чисто формально такая практика ДНЯО не противоречит». Можно говорить, что она расходится с духом договора, но к моменту его подписания такие маневры уже проходили и на их фоне подписание ДНЯО фактически означало, что СССР против такой практики не возражает, отмечает Подвиг.

Чем размещение отличается от передачи

Москва неоднократно обвиняла США в том, что, размещая ядерное оружие в Европе, они нарушают ДНЯО. Однако теперь Путин заявил, что Россия разместит ЯО в Белоруссии, «не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия». Он подчеркнул, что речь идет только о размещении, а не о передаче таких вооружений.

Если бы Москва передала Минску ТЯО, то это бы противоречило обязательствам России в отношении ядерного нераспространения, говорит Подвиг; согласно тем же обязательствам, не может идти речи и об обучении белорусского персонала обращению или обслуживанию ядерного оружия.

«Насколько можно судить, белорусские военные будут проходить (или уже проходят) обучение процедурам применения ядерного оружия, но на учебных макетах. Сами ядерные боеприпасы будут находиться под полным контролем российских военных, — отметил в беседе с РБК эксперт. — Судя по тому, что президент упомянул сооружение специального хранилища, по-видимому, будет существовать возможность физического размещения ядерных боеприпасов на территории Белоруссии. Но существуют и варианты, при которых оружие будет постоянно храниться на территории России и сможет быть перемещено в Белоруссию в случае приведения сил в повышенную степень боевой готовности».

Без участия российских специалистов Белоруссия использовать оружие не сможет. «Насколько известно, все ядерное оружие — как российское, так и американское — оснащено так называемыми кодоблокировочными устройствами, и без разблокировки «хозяином» его применение невозможно, — пояснил РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Конечно, регулярно появляются рассуждения на тему теоретической возможности обхода подобных мер защиты (в том числе и в контексте, например, советского ядерного арсенала, остававшегося за пределами России в начале 1990-х). Однако консенсусное мнение сводится к невозможности такой «экспроприации».

Чем чревато размещение ЯО в Белоруссии

К утру 26 марта появилась первая реакция стран НАТО на заявление президента России. В США слова Путина прокомментировали довольно сдержанно. «Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО», — заявили в Пентагоне (цитата по Al Jazeera).

Более резко на эти слова отреагировали в Германии. «Сравнение президента Путина [размещения российского ядерного оружия в Белоруссии] с совместным использованием ядерного оружия НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией», — заявил неназванный представитель МИД Германии (цитата по «Интерфаксу»).

Вопреки распространенному на Западе мнению тактическое ядерное оружие особой роли в российском ядерном сдерживании не играло, говорит ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков; упор всегда был на стратегические вооружения и оружие средней дальности. «С размещением ЯО в Белоруссии это меняется, так что можно говорить о весьма серьезном пересмотре российской ядерной доктрины, — пояснил РБК эксперт. — Явно просматривается сигнал в сторону НАТО, что Россия увеличивает опору на ядерное оружие и конкретнее — на применение оружия на поле боя». По оценке Сокова, в качестве главного плацдарма для этого рассматривают Польшу. «Хотя на эту тему ничего не говорилось, с моей точки зрения, давно стало ясно (как минимум с начала прошлого года), что в случае пересечения ядерной черты первоочередная цель — не Украина (это вообще несерьезные спекуляции), не США, а именно Польша», — резюмировал эксперт.

В последние дни российская сторона возобновила разговоры о ядерной войне, сделав несколько резких заявлений. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что вероятность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем на протяжении последних нескольких десятилетий. А заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла. «Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — сказал он журналистам.