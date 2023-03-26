Берлин назвал запугиванием размещение ядерного оружия в Белоруссии

Заявление президента Владимира Путина о том, что Россия делает все то же самое, что и США, «десятилетиями» размещающие ядерное оружие в странах Европы, не может служить для оправдания планов Москвы, заявили в МИДе

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Федеральное Министерство иностранных дел Германии расценило планы России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, о чем накануне объявил президент Владимир Путин, как «попытку запугивания», сообщает Tagesschau.

«Сравнение, сделанное президентом Путиным, с ядерным обменом НАТО вводит в заблуждение и не может служить для оправдания шага, объявленного Россией», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Путин накануне заявил, что Россия в ответ на просьбу белорусского президента Александра Лукашенко разместит на территории республики тактическое ядерное оружие, к 1 июля достроят хранилище для него. По его словам, это не нарушит международных обязательств по нераспространению этого оружия. Москва делает все то же самое, что США «делают десятилетиями», размещая «уже давно на территориях своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие», пояснил он.

Поводом для переговоров с Лукашенко стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном (в ответ Путин пригрозил, что у России есть чем ответить), поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями», добавил глава государства. Он подчеркнул, что Россия не передает соседней стране ядерное оружие, а разместит его на ее территории.

В середине февраля Лукашенко заявлял, что Минску стратегическое ядерное оружие «абсолютно не нужно», поскольку белорусы не собираются «убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси». «А тактическое ядерное оружие — это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие», — пояснял президент. Глава государства напомнил, что, когда он стал президентом, страна отказалась от ядерного оружия, «как на том настаивали американцы», в обмен на гарантии США, Европы и России, что никто никогда не будет посягать на суверенитет и независимость государства и применять экономические санкции. Однако западные страны «на это наплевали, растоптали, применяют против нас санкции, душат, где только возможно», утверждает он. Лукашенко убежден, что, если бы у Белоруссии было ядерное оружие, никто бы с ней так не разговаривал. «Значит, все понимают только силу», — заключил он.

Однако в сентябре прошлого года Лукашенко говорил, что Белоруссии нужно тактическое ядерное оружие «не сейчас, не завтра, не послезавтра, но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы в Польшу продвигать это оружие, оно должно быть у нас».