Польша попросила у Германии разрешение на поставку Украине танков Leopard

Генсек НАТО предложил другим членам альянса готовиться к отправке танков Киеву

Танк Leopard (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Польские власти направили Германии официальную просьбу дать согласие на поставку танков Leopard на Украину, написал в своем Twitter министр обороны этой страны Мариуш Блащак.

В польском обращении содержится также призыв к Германии «присоединиться к коалиции стран, желающих поставить Leopard Киеву. Блащак объяснил это защитой безопасности всей Европы.

О необходимости снабжать Украину тяжелым вооружением заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сегодня утром провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. По его словам, другие страны уже могут готовиться к поставкам Украине немецких танков. «Единственный путь к прочному миру — дать понять Владимиру Путину, что он не сможет победить на поле боя», — пояснил Столтенберг.

В свою очередь Писториус заявил, что немецкому правительству необходимо дополнительное время, чтобы принять решение. Он вновь отметил, что НАТО не должно напрямую участвовать в этом конфликте, но заявил, что Берлин не будет препятствовать обучению украинских военных обращению с Leopard.

Танки Leopard стоят на вооружении в нескольких странах НАТО. О готовности поставлять их Украине заявляли Польша и Финляндия. Однако для реэкспорта им нужно получить согласие производителя — Германии.

Украинские власти ранее заявляли о необходимости поставок. Владимир Зеленский указал, что Киеву нужны сотни машин, поскольку обещанные Польшей 14 Leopard ситуацию не изменят.

Накануне саммита на базе Рамштайн о готовности поставлять тяжелую технику Украине заявили Франция и Великобритания. Париж пообещал Киеву танки AMX-10, а Великобритания — гусеничные Challenger-2.