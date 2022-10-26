Володин заявил о потере Украиной способности существовать как государство

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Украина потеряла свою государственность из-за экономической ситуации и «оккупации» со стороны НАТО, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — утверждает Володин.

Кроме того, Володин заявил о неспособности Киева выполнять социальные обязательства перед гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии. «Финансовая система страны разрушена. Более $100 млрд долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются», — добавил спикер Госдумы.

Украина получает от Запада финансовую помощь. В частности, ей перечисляют деньги США, ЕС, Великобритания. Также страна получает деньги от Всемирного банка. В июле власти Украины сообщали, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе президент Владимир Зеленский говорил о сумме $600–800 млрд.

Премьер Украины Денис Шмыгаль 23 октября сообщил, что Киев исчерпал возможности для экономии и рискует столкнуться с нехваткой средств для выплаты пенсий и зарплат, если вовремя не получит обещанный ЕС транш в $9 млрд. В июле советник президента Украины по экономике Олег Устенко оценивал дефицит государственного бюджета страны к концу 2022 года в $50 млрд, или 30–35% ВВП. По его словам, в условиях боевых действий ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. По словам Путина, одна из целей операции — «демилитаризация» Украины и недопущение ее вступления в НАТО. После этого страны НАТО стали поставлять Украине современное западное вооружение. В сентябре Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.

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В середине марта президент Путин говорил, что у России нет цели оккупировать Украину. В конце сентября на территориях Украины, занятых российскими войсками, прошли референдумы о вхождении в состав России. В результате в составе страны появились четыре новых субъекта: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область. При этом Россия не контролирует эти территории в административных границах областей. В этих регионах введено военное положение.

В середине октября на Генассамблее ООН прошло голосование по резолюции с осуждением референдумов. Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался.

Согласно данным ООН на середину сентября, в результате боевых действий на Украине погибли 5827 человек гражданского населения. Из погибших 2270 мужчин, 1559 женщин, 153 девочки и 187 мальчиков, а также 35 детей и 1623 взрослых, пол которых пока неизвестен. Наибольшее число погибших в ДНР и ЛНР — 3472. Российские власти, начиная спецоперацию, говорили, что ее целью является защита населения Донбасса.