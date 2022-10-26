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В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В центральных, южных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу, ее не объявили только в западных регионах страны, следует из данных ресурсов, отслеживающих ситуацию.

Сирены включили в Киеве и области, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях, а также контролируемых властями страны частях Херсонской и Запорожской областей. Два последних региона вошли в состав России после референдумов в конце сентября.

В последние две недели в Киеве и других регионах Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Вслед за сообщениями о ней местные власти уведомляли о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, после чего во всех регионах страны наблюдались перебои со связью, интернетом, электричеством и водоснабжением. Удары начались спустя два дня после взрыва грузовика на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвиняют Украину. Минобороны России сообщало, что целями ударов были военные объекты, а также объекты связи и энергетики. 

Из-за ударов с 10 октября по 21 октября оказались повреждены от 30 до 40% украинской энергетической инфраструктуры, говорил министр энергетики Герман Галущенко. По его оценке, ущерб составил несколько миллиардов долларов, пострадало не менее половины мощностей тепловой генерации.

Материал дополняется.



 

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