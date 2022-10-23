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Шмыгаль предупредил украинцев о невыплате зарплат и пенсий без помощи ЕС

Премьер Украины Шмыгаль: задержка помощи со стороны ЕС грозит невыплатой зарплат и пенсий
Шмыгаль отметил, что Киев уже исчерпал все возможности для экономии и напомнил об обещанном ЕС транше финансовой помощи на $9 млрд
Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС
Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву финансовую помощь. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Sunday заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам политика, украинцы могут остаться без социальных выплат, если страны ЕС не передадут Киеву обещанный транш на $9 млрд. Любая задержка может обернуться «ужасными последствиями», добавил он.

«Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — подчеркнул Шмыгаль.

После начала конфликта на Украине ЕС ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций, а также продолжает оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Так, в конце июня Европейский совет одобрил выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд, средства планировалось выделить в 2022 году.

В июле советник президента Украины по экономике Олег Устенко оценивал дефицит государственного бюджета страны к концу 2022 года в $50 млрд или 30–35% ВВП. По его словам, в условиях боевых действий ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

В том же месяце власти Украины сообщили, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе президент Владимир Зеленский говорил уже о сумме $600–800 млрд.

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Шмыгаль ранее предлагал передать Украине замороженные из-за санкций активы российского ЦБ. Минэкономразвития страны оценило размер замороженных золотовалютных резервов в $415 млрд. В Евросоюзе также говорили, что ищут способ использовать российские активы для этой цели.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею компенсировать затраты за счет российских активов, заявлял, что их использование таким образом было бы «фактически прямым воровством». «Подобное решение было бы незаконным, вопиющим», — сказал он и добавил, что такие действия потребуют ответа со стороны Москвы.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине финансовая помощь ЕС пенсии Зарплаты
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