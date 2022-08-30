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Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины

Зеленский оценил восстановление Украины в $600–800 млрд
Точную сумму, нужную для восстановления инфраструктуры Украины, пока назвать невозможно, однако президент страны Владимир Зеленский считает, что на это потребуется $600–800 млрд. Ранее в Киеве называли сумму $750 млрд
Киев
Киев (Фото: David Goldman / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что восстановление разрушенной военными действиями инфраструктуры в стране обойдется в $600–800 млрд. Такую сумму он назвал во время обращения к Движению предприятий Франции (MEDEF), сообщает украинский «5 канал».

«600–800 млрд [долларов] — это то, что говорили в Лугано. Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов, с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — приводит слова Зеленского телеканал.

Президент Украины также отметил, что сейчас сложно оценить масштаб затрат на эти цели точнее, так как боевые действия еще не закончены. Поэтому, по его словам, нужно говорить о меньших суммах, которые пойдут на точечное восстановление самой необходимой инфраструктуры.

«Я бы сосредоточивался сейчас на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой», — сказал Зеленский.

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Фото:Роман Грицына / AP

Похожую сумму — $600 млрд — Зеленский называл в начале мая. Еще раньше, в конце апреля, о том, что Украине потребуется $600 млрд на восстановление страны после спецоперации России, говорил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Международная конференция по восстановлению экономики Украины в Лугано, которую упомянул Зеленский, прошла в Швейцарии 4–5 июля.

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Киев в Лугано представил план по восстановлению страны стоимостью $750 млрд. Шмыгаль также заявил, что в мире из-за санкций заморожена российская собственность на сумму $300–500 млрд. Эти активы, по его мнению, должны быть использованы при восстановлении Украины, так как Россия начала спецоперацию и «должна понести ответственность за это». В Евросоюзе также говорили, что ищут способ использовать российские активы для этой цели.

Украина и Турция договорились восстановить разрушенную инфраструктуру
Политика
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш (справа налево на переднем плане),&nbsp;Владимир Зеленский и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган&nbsp;(справа налево на заднем плане)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею компенсировать затраты за счет российских активов, заявлял, что их использование таким образом было бы «фактически прямым воровством». «Подобное решение было бы незаконным, вопиющим», — сказал он и добавил, что такие действия потребуют ответа со стороны Москвы.

Нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает, также предупреждал президент России Владимир Путин.

В итоге на конференции в Лугано Киев договорился о предоставлении кредита на $1,9 млрд, сообщал по итогам конференции Шмыгаль в Telegram. По его словам, речь шла о $600 млн на финансовую поддержку, более $500 млн для развития аграрного сектора, более $500 млн для подготовки к отопительному сезону и почти $250 млн для развития проектов цифровой трансформации страны.

Чтобы координировать помощь Украине, ЕС создаст специальную платформу, говорила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также отмечала тогда, что после начала спецоперации России на Украине к июлю Евросоюз привлек около €6,2 млрд ($6,48 млрд) в качестве финансовой помощи Киеву. К этому процессу, по ее словам, привлекут страны, организации, в том числе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк, а также институты гражданского общества.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Зеленский Украина инфраструктура

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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