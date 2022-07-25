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Советник Зеленского предсказал дефицит бюджета Украины в $50 млрд

С конца февраля Украина потеряла 30–35% своего ВВП, заявил экономист Олег Устенко. В офисе украинского президента оценивали ущерб от боевых действий в $600 млрд
Киев
Киев (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Дефицит государственного бюджета Украины в конце 2022 года составит около $50 млрд. Такую оценку привел советник президента Украины по экономике Олег Устенко.

«Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит государственного бюджета где-то около $50 млрд. Это где-то примерно 30–35% нашего ВВП», — цитирует Устенко «Укринформ».

По словам экономиста, в условиях боевых действий ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд. Но в середине июля Устенко сказал журналистам FT, что Украине для покрытия дефицита каждый месяц необходимо $9 млрд.

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«Мы будем пытаться выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников это будет не только тяжело, это будет практически невозможно», — признал советник Зеленского.

В июне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из-за боевых действий и их последствий: отъезда 5 млн человек и потери контроля над двумя сотнями предприятий, — страна потеряла 35% своего ВВП. «Наши прямые убытки уже превышают $600 млрд», — сказал он.

Для восстановления Украины ежегодно понадобится от $30 млрд до $100 млрд, сообщил в середине июля советник главы офиса президента Тимофей Милованов. $20–30 млрд в год нужно для поддержки макроэкономики, столько же — для поддержки армии, пояснил он.

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В начале июля в Лугано состоялась конференция по восстановлению Украины, в которой приняли участие в том числе представители ЕС и Всемирного банка. Киев представил программу по восстановлению страны на $750 млрд.

План готовили в офисе Зеленского. Он рассчитан на десять лет и предусматривает 850 проектов в разных сферах. Наибольшие объемы финансирования авторы предложили выделить на программы «Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов» ($150–250 млрд), «Расширение и интеграция логистики в ЕС» ($120–160 млрд) и «Энергетическая независимость и зеленый курс» ($130 млрд). По задумке создателей, при реализации плана рост ВВП Украины ежегодно должен составлять 7%. Милованов назвал этот план амбициозным и счел, что такая помощь помогла бы Украине стать развитой страной.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создаст платформу для координации восстановления Украины, и сообщила, что с начала военных действий в республике Евросоюз привлек около €6,2 млрд ($6,48 млрд) в качестве финансовой помощи Киеву. «Мы займемся в основном среднесрочной и долгосрочной реконструкцией», — пообещала фон дер Ляйен.

В рамках конференции в Лугано Киев договорился о предоставлении кредита на $1,9 млрд, в том числе для развития аграрного сектора, подготовки к отопительному сезону и цифровизации.

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Кирилл Соколов
дефицит бюджета Украина финансовая помощь
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