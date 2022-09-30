Украина подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО

Зеленский: Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Зеленский заявил, что Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ранее на сегодня была анонсирована внеочередная пресс-конференция генерального секретаря НАТО Столтенберга

Владимир Зеленский (на экране) (Фото: Manu Fernandez / AP)

Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом в своем телеграм-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы [Украина и НАТО] доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — написал Зеленский.

Ранее пресс-служба НАТО анонсировала внеочередную пресс-конференцию генерального секретаря Йенса Столтенберга, которая запланировала на 19:00 мск. Тема выступления не раскрывалась, трансляция пресс-конференции будет идти на сайте НАТО.

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до спецоперации потребовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова стали звучать заявления о необходимости ее членства.

Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

Альянс незадолго до начала спецоперации принял новую Стратегическую концепцию, в которой назвал Москву прямой угрозой для безопасности блока. В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».

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Статья 5 Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

21 сентября Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине, вероятно, закончатся переговорами, однако в краткосрочной перспективе решение конфликта увидеть трудно. Генсек НАТО считает, что единственный остающийся способ прекратить боевые действия — доказать Путину, что Россия «не победит на поле боя». Генсек альянса добавил: «Когда он поймет это, он должен сесть и обсудить разумное соглашение с Украиной».

В свою очередь президент Зеленский ранее исключал возможность переговоров с Россией в случае признания итогов референдумов в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей. Договор о вхождении новых территорий в состав России Путин подписал ранее 30 сентября.

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