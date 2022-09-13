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Военная операция на Украине ,  
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В ООН сообщили о гибели 5827 мирных жителей на Украине

Среди погибших 5827 человек гражданского населения, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека
Фото: Nacho Doce / Reuters
Фото: Nacho Doce / Reuters

С начала военных действий на Украине погибли 5827 человек среди гражданского населения, 8421 был ранен, следует из данных Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 11 сентября.

Из погибших 2270 мужчин, 1559 женщин, 153 девочки и 187 мальчиков, а также 35 детей и 1623 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых 1770 мужчин, 1289 женщин, 182 девочки и 250 мальчиков, а также 215 детей и 4715 взрослых, пол которых пока не установлен.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Больше всего жертв на территории Донецкой и Луганской областей (Россия признала эти территории независимыми государствами ДНР и ЛНР) — 8034, из них 3472 убиты и 4562 получили ранения. На подконтрольной Киеву территории этих регионов 3124 погибли и 3274 были ранены. На подконтрольной российским войскам территории 348 жертв и 1288 раненых.

По состоянию на 7 сентября число украинских беженцев в Европе превысило 7,1 млн человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целью которой он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Российское Минобороны заявляет, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ООН жертвы Военная операция на Украине Украина ДНР ЛНР
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