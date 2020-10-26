Посол в США заявил о «значительных уступках» России по ядерному договору

Россия пошла на «значительные односторонние уступки» перед США ради продления ядерного договора СНВ-3, заявил Антонов. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года

Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

США взяли договор по ядерному оружию «в заложники», поставив России условия для его продления. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся на сайте дипмиссии.

Антонов напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предложил США продлить ядерное соглашение СНВ-3.

«При этом мы идем на две значительные односторонние уступки США. Во-первых, соглашаемся на продление договора на один год вместо предпочтительных для нас пяти лет. Во-вторых, готовы принять (вместе с Вашингтоном) политическое обязательство о «заморозке» на данный период количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов», — заявил Антонов.

В середине октября власти США заявили, что предложили России «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы и уже достигли с ней «принципиального» соглашения. Однако в Кремле наличие каких-либо «железобетонных» договоренностей с Вашингтоном тогда опровергли.