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Политика ,  
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Посол в США заявил о «значительных уступках» России по ядерному договору

Россия пошла на «значительные односторонние уступки» перед США ради продления ядерного договора СНВ-3, заявил Антонов. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

США взяли договор по ядерному оружию «в заложники», поставив России условия для его продления. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся на сайте дипмиссии.

Антонов напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предложил США продлить ядерное соглашение СНВ-3.

«При этом мы идем на две значительные односторонние уступки США. Во-первых, соглашаемся на продление договора на один год вместо предпочтительных для нас пяти лет. Во-вторых, готовы принять (вместе с Вашингтоном) политическое обязательство о «заморозке» на данный период количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов», — заявил Антонов.

В середине октября власти США заявили, что предложили России «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы и уже достигли с ней «принципиального» соглашения. Однако в Кремле наличие каких-либо «железобетонных» договоренностей с Вашингтоном тогда опровергли.

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На фоне этих сообщений Путин предложил США продлить СНВ-3 в его нынешнем варианте — без дополнительных условий — еще как минимум на год. Американские власти эту идею раскритиковали, обвинив Москву в срыве сделки.

После этого Россия 20 октября согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала обеих стран для продления ядерного договора СНВ-3, отказавшись от еще каких-либо дополнительных условий.

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США в ответ сообщили, что готовы немедленно провести переговоры. Однако затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ядерное соглашение неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы. Позже спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли подтвердил, что в связи с этим США не готовы продлить СНВ-3 без дополнительных условий. В Кремле, в свою очередь, выразили надежду на скорые переговоры с Вашингтоном по будущему договора.

Договор СНВ-3 между Россией и США действует с февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет, однако при согласии сторон его можно продлить еще на пять. Соглашение предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550, а также сокращение межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Помимо этого, стороны обмениваются телеметрическими данными, полученными в ходе испытательных пусков, а также проводят взаимные инспекции.

Автор
Виктория Полякова
ядерное оружие Анатолий Антонов СНВ
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