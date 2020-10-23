Кремль пояснил надежду по будущему договора СНВ

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Москва надеется, что в ближайшее время пройдет встреча на уровне экспертов между Россией и США по теме продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Надеемся, что в самое ближайшее время такая экспертная встреча состоится и по крайней мере удастся этот год на сложнейшие переговоры обеспечить», — сказал он.

По его словам, необходимо избежать выдвижения «каких-либо дополнительных условий» по продлению договора.

Он добавил, что «появилась надежда» на то, что российские и американские дипломаты смогут поговорить. «Это не надежда на то, что договор будет жить и дальше. Это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность», — добавил Песков (цитата по «Интерфаксу»).