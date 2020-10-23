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Кремль пояснил надежду по будущему договора СНВ

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва надеется, что в ближайшее время пройдет встреча на уровне экспертов между Россией и США по теме продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Надеемся, что в самое ближайшее время такая экспертная встреча состоится и по крайней мере удастся этот год на сложнейшие переговоры обеспечить», — сказал он.

По его словам, необходимо избежать выдвижения «каких-либо дополнительных условий» по продлению договора.

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Он добавил, что «появилась надежда» на то, что российские и американские дипломаты смогут поговорить. «Это не надежда на то, что договор будет жить и дальше. Это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность», — добавил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений действует с 2011 года, он предусматривает сокращение числа развернутых ядерных вооружений. Действие договора заканчивается в 2021 году.

Ранее, 16 октября президент Владимир Путин заявил, что, если договор прекратит действовать и не будет заменен другим, «это было бы в высшей степени печально». В свою очередь, он предложил продлить действующее соглашение без всяких условий «хотя бы на год».

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В США не согласились с предложением по продлению договора. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли 22 октября сказал, что СНВ ограничивает примерно 90–92% всего американского арсенала и затрагивает только 45% или меньше российского.

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