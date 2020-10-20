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В Госдепе заявили о готовности «немедленно» провести переговоры по СНВ

Морган Ортагус
Морган Ортагус (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американская сторона готова начать переговоры с Россией, чтобы урегулировать остающиеся разногласия по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

«США готовы немедленно провести встречу, чтобы согласовать подлежащее верификации соглашение. Мы надеемся, что Россия даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это», — сказала Ортагус.

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Ранее МИД России сообщил, что Москва согласна на взаимную заморозку ядерных арсеналов и продление ДСНВ еще на один год. При этом в ведомстве отметили, что заморозка не должна сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны Вашингтона.

16 октября президент Владимир Путин предложил на год продлить договор без всяких условий, в том числе замораживания арсеналов. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал предложение Путина «провалом».

При этом 20 октября МИД России сообщил, что предложение президента России Владимира Путина пока осталось без официального ответа.

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