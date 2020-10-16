Путин предложил США продлить ядерный договор «без всяких условий»
На заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает пресс-служба Кремля. Соглашение заключено между Россией и США, срок его действия истекает 4 февраля будущего года.
Путин сказал, что, если договор прекратит действовать и не будет заменен другим, «это было бы в высшей степени печально».
«В этой связи у меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год», — добавил президент.
«Все предыдущие годы договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями. Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса», — сказал Путин. Он попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова сформулировать российскую позицию американским партнерам и попробовать получить от них «хоть какой-то внятный ответ».