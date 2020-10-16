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Политика ,  
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Путин предложил США продлить ядерный договор «без всяких условий»

Российский президент считает, что будет печально для мира, если договор ничем не заменят. В Москве рассчитывают получить от США «хоть какой-то внятный ответ» на свои предложения
Владимир Путин в Кремле во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ
Владимир Путин в Кремле во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ (Фото: kremlin.ru)

На заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает пресс-служба Кремля. Соглашение заключено между Россией и США, срок его действия истекает 4 февраля будущего года.

Путин сказал, что, если договор прекратит действовать и не будет заменен другим, «это было бы в высшей степени печально».

«В этой связи у меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год», — добавил президент.

«Все предыдущие годы договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями. Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса», — сказал Путин. Он попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова сформулировать российскую позицию американским партнерам и попробовать получить от них «хоть какой-то внятный ответ».

NYT узнала о готовности Байдена продлить СНВ-3 при победе на выборах
Политика
Джо Байден

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства отметил, что американские предложения по договору «были преподнесены в качестве многочисленных условий, сформулированных в том числе и за рамками компетенции российских властей». «По сути дела, работа над непосредственно продлением договора без условий, которые не содержатся в нем самом, практически еще не начиналась», — сказал Лавров.

Ранее США предложили России «по-джентльменски» заморозить или ограничить ядерные арсеналы, заявив, что готовы сделать то же самое. По словам спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли, Вашингтон уже достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов продлить договор СНВ-3 на этих условиях «хоть завтра».

В Кремле на это ответили, что никаких «железобетонных» договоренностей с США о сокращении ядерных вооружений пока нет, поскольку переговоры еще продолжаются.

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Замглавы МИД России прокомментировал заявление США по ДСНВ
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Сергей Рябков

В свою очередь газета The New York Times сообщила, что немедленно продлить СНВ-3 готов кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае своей победы на ноябрьских выборах. Теоретически это можно будет сделать в конце января, сразу после инаугурации.

Договор СНВ-3 действует с февраля 2011 года по февраль 2021-го и по соглашению стран может быть продлен еще на пять лет. По условиям договора каждая сторона должна сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Помимо этого, договор СНВ-3 предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

Автор
Артем Филипенок
СНВ Владимир Путин Сергей Лавров
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NYT узнала о готовности Байдена продлить СНВ-3 при победе на выборах
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