Путин предложил США продлить ядерный договор «без всяких условий»

Российский президент считает, что будет печально для мира, если договор ничем не заменят. В Москве рассчитывают получить от США «хоть какой-то внятный ответ» на свои предложения

Владимир Путин в Кремле во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ (Фото: kremlin.ru)

На заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает пресс-служба Кремля. Соглашение заключено между Россией и США, срок его действия истекает 4 февраля будущего года.

Путин сказал, что, если договор прекратит действовать и не будет заменен другим, «это было бы в высшей степени печально».

«В этой связи у меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год», — добавил президент.

«Все предыдущие годы договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями. Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса», — сказал Путин. Он попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова сформулировать российскую позицию американским партнерам и попробовать получить от них «хоть какой-то внятный ответ».