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Политика ,  
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В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без условий

По словам спецпредставителя президента по онтролю над вооружениями, договор затрагивает около 90% всего американского арсенала и лишь 45% или меньше российского

США не согласны продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий. Об этом в эфире телеканала PBS заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Советник по национальной безопасности (Роберт О'Брайен — РБК.) дал ясно понять, что это не вариант», — сказал Биллингсли в ответ на вопрос, готовы ли США продлить договор без дополнительных условий.

Он объяснил, что ДСНВ ограничивает примерно 90-92% всего американского арсенала и затрагивает только 45% или меньше российского.

«Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и тактическое ядерное оружие, ядерное оружие малой дальности, которые нацелены на НАТО», — добавил Биллингсли.

Помпео заявил о неравном ограничении СНВ-3 арсеналов США и России
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Майк Помпео

Он также отметил, что ДСНВ не охватывает Китай. При этом администрация США настаивает, что КНР должна участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.

Ранее Биллингсли говорил, что Вашингтон предложил Москве «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы, заявив, что США готовы сделать то же самое. В Кремле после этого сообщили, что никаких «железобетонных договоренностей» между странами еще нет, стороны пока продолжают переговоры.

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16 октября президент России Владимир Путин предложил США продлить СНВ-3 «без всяких условий» как минимум на год. Он попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова сформулировать позицию Москвы и попробовать получить от США «хоть какой-то внятный ответ». Помощник президента США О'Брайен назвал предложение Путина «провалом». Госсекретарь Майк Помпео в свою очередь отметил, что соглашение в нынешнем виде неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы.

Договор СНВ-3 был заключен между Россией и США вступил в силу в 2011-м. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, но по соглашению сторон может быть продлен еще на пять лет. В соответствии с соглашением Москва и Вашингтон должны сократить число ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1550 штук каждая, а количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. СНВ-3 также предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

Авторы
Анастасия Курносова, Наталия Анисимова
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