В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без условий
США не согласны продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий. Об этом в эфире телеканала PBS заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
«Советник по национальной безопасности (Роберт О'Брайен — РБК.) дал ясно понять, что это не вариант», — сказал Биллингсли в ответ на вопрос, готовы ли США продлить договор без дополнительных условий.
Он объяснил, что ДСНВ ограничивает примерно 90-92% всего американского арсенала и затрагивает только 45% или меньше российского.
«Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и тактическое ядерное оружие, ядерное оружие малой дальности, которые нацелены на НАТО», — добавил Биллингсли.