В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без условий

По словам спецпредставителя президента по онтролю над вооружениями, договор затрагивает около 90% всего американского арсенала и лишь 45% или меньше российского

США не согласны продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий. Об этом в эфире телеканала PBS заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Советник по национальной безопасности (Роберт О'Брайен — РБК.) дал ясно понять, что это не вариант», — сказал Биллингсли в ответ на вопрос, готовы ли США продлить договор без дополнительных условий.

Он объяснил, что ДСНВ ограничивает примерно 90-92% всего американского арсенала и затрагивает только 45% или меньше российского.

«Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и тактическое ядерное оружие, ядерное оружие малой дальности, которые нацелены на НАТО», — добавил Биллингсли.