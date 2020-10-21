Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 14:11
К какому типу впечатлений вы склонны по характеру РБК и ВТБ, 20:32 Власти Бразилии сообщили о смерти добровольца после вакцины AstraZeneca Общество, 20:30 Участвовавший в испытании вакцины депутат заразился коронавирусом Общество, 20:17 Помпео заявил о неравном ограничении СНВ-3 арсеналов США и России Политика, 20:10 МВД Грузии сообщило об освобождении нескольких заложников из банка Общество, 20:07 В мэрии Москвы заявили о закрытии трибун только на матче «Спартака» Спорт, 20:04 Тони Ран — об экосистеме Honor, умном доме и новых устройствах Экономика инноваций, 20:00  Академия художеств исключила возможность избрания Васильевой президентом Общество, 20:00 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 19:57 Искусство самопрезентации: как правильно рассказывать о себе Pro, 19:52 Путин призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей стране Общество, 19:46 Таиланд начал принимать первых туристов Стиль, 19:45 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 19:28 «Амур» одержал самую крупную победу над «Ак Барсом» в истории КХЛ Спорт, 19:26
Политика ,  
0 

Помпео заявил о неравном ограничении СНВ-3 арсеналов США и России

По его словам, договор охватывает только 45% российского ядерного арсенала. При этом американский соглашения ограничивают на 92%, указал госсекретарь
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Aris Messinis / Reuters)

Договор СНВ-3 в нынешнем виде неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы, заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

«Соглашение охватывает только 45% российского ядерного арсенала», — заявил Помпео, отметив, что договор ограничивает 92% американского арсенала.

Также соглашение «на ноль процентов» распространяется на Китай, поскольку страна не участвует в соглашении, указал Помпео. Ранее Вашингтон не раз выступал за присоединение Китая к переговорам по ограничению ядерных арсеналов. Пекин в ответ на инициативу предложил США сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.

Также Помпео на брифинге сообщил, что Россия, «в принципе», согласилась на заморозку своего ядерного арсенала. «Нам нужно убедиться в том, что переговорщики от США и России как можно скорее встретятся, чтобы окончательно оформить соглашение, выполнение которого поддается верификации», — сказал он.

В Госдепе заявили о готовности «немедленно» провести переговоры по СНВ
Политика
Морган Ортагус

20 октября российский МИД сообщил, что Москва готова взаимно заморозить количество имеющихся ядерных боезарядов для продления действия СНВ-3 на год. «Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — подчеркнули в ведомстве.

Представитель Госдепа США Морган Ортагус в свою очередь заявила, что американская сторона готова немедленно начать переговоры с Россией, чтобы урегулировать остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала
Политика
<p>Макет термоядерной бомбы</p>

Ранее в октябре президент Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 без каких-либо условий, однако Белый дом отказался принять такое предложение. США, в свою очередь, заявили о готовности продлить договор при условии замораживания странами своих ядерных арсеналов.

Договор СНВ-3 был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. В соответствии с соглашением Москва и Вашингтон должны сократить число ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1550 штук каждая, а количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

Автор
Анастасия Батманова
СНВ ядерный арсенал
Материалы по теме
Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала
Политика
Россия не получила официальный ответ США на ноту по ядерному договору
Политика
В Госдепе заявили о готовности «немедленно» провести переговоры по СНВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter