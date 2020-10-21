Помпео заявил о неравном ограничении СНВ-3 арсеналов США и России
Договор СНВ-3 в нынешнем виде неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы, заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
«Соглашение охватывает только 45% российского ядерного арсенала», — заявил Помпео, отметив, что договор ограничивает 92% американского арсенала.
Также соглашение «на ноль процентов» распространяется на Китай, поскольку страна не участвует в соглашении, указал Помпео. Ранее Вашингтон не раз выступал за присоединение Китая к переговорам по ограничению ядерных арсеналов. Пекин в ответ на инициативу предложил США сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.
Также Помпео на брифинге сообщил, что Россия, «в принципе», согласилась на заморозку своего ядерного арсенала. «Нам нужно убедиться в том, что переговорщики от США и России как можно скорее встретятся, чтобы окончательно оформить соглашение, выполнение которого поддается верификации», — сказал он.