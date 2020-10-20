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Политика ,  
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Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала

Макет термоядерной бомбы
Макет термоядерной бомбы (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Россия согласна с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов ради продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружения (ДСНВ, СНВ-III) еще на год. Об этом говорится в сообщении МИДа.

«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — говорится в сообщении ведомства.

Материал дополняется.

СНВ ядерное оружие
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