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Путин предложил НАТО уступку по развертыванию не устроивших США ракет

Путин предложил НАТО и США проводить проверки уже размещенных ракет в Калининградской области в обмен на аналогичные проверки американских комплексов «Иджис Эшор»
Ракета 9М729
Ракета 9М729 (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части при условии, что страны НАТО пойдут на аналогичные шаги, заявил президент Владимир Путин. Об этом говорится в заявлении главы государства, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, Москва предлагает «всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей». Президент отметил, что Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но «готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать их развертывания на европейской части территории страны. Условием для этого Путин назвал отказ НАТО от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных этим соглашением.

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Также Путин заявил о возможных проверках ракет 9М729, уже размещенных в Калининградской области, в ответ на проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк 41 на базах США и НАТО в Европе. «Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД», — отметил президент.

Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729
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Путин вновь назвал выход США из договора о РСМД «серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений и угрозы для общеевропейской безопасности».

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Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов «в мире без Договора о РСМД» применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону», — сказал Путин.

США вышли из договора о РСМД в августе прошлого года. Поводом для этого администрация Дональда Трампа назвала появление у России крылатой ракеты 9М729, которую можно запускать при помощи пусковых установок «Искандер-М». В НАТО считают, что дальность полета этой ракеты превышает нормы, установленные предыдущими соглашениями. В Москве утверждают, что 9М729 соответствует договору о РСМД.

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Фото:Leon Kuegeler / Reuters

Россия в свою очередь выступала против развертывания пусковых установок «Иджис Эшор» в Румынии, которые можно оснащать ударными баллистическими ракетами класса «земля — земля» (ракетами «Томагавк» в ядерном оснащении).

«США декларируют, что оснащать эти комплексы ударными вооружениями не планируют, однако Россия не может закрывать глаза на такую возможность», — заявил в феврале прошлого года заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Автор
Артем Филипенок
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