Путин предложил НАТО уступку по развертыванию не устроивших США ракет

Путин предложил НАТО и США проводить проверки уже размещенных ракет в Калининградской области в обмен на аналогичные проверки американских комплексов «Иджис Эшор»

Ракета 9М729 (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части при условии, что страны НАТО пойдут на аналогичные шаги, заявил президент Владимир Путин. Об этом говорится в заявлении главы государства, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, Москва предлагает «всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей». Президент отметил, что Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но «готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать их развертывания на европейской части территории страны. Условием для этого Путин назвал отказ НАТО от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных этим соглашением.

Также Путин заявил о возможных проверках ракет 9М729, уже размещенных в Калининградской области, в ответ на проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк 41 на базах США и НАТО в Европе. «Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД», — отметил президент.