Болтон допустил последствия у России из-за «ошибки» санкций по Навальному

По мнению Болтона, отсутствие должной реакции является ошибкой президента США. Сам Трамп поначалу поддержал санкции из-за Навального, а позже просил «обсудить это в следующий раз». Кремль не увидел логики из-за санкций

Джон Болтон (Фото: Jonathan Drake / Reuters)

Отсутствие должного внимания к отравлению Алексея Навального со стороны властей США является «ошибкой, которая отразится и на российской власти, и на российской оппозиции». Об этом заявил бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу «Дождь».

«Я думаю, что результат отсутствия необходимого внимания к покушению на Навального со стороны Соединенных Штатов проявит себя. Европа тоже среагировала слабо», — сказал Болтон.

По его мнению, Вашингтон мог бы ввести дополнительные санкции. «Это то поведение, которое, очевидно, если прибавить к этому атаку на Скрипалей, должно вызывать большое беспокойство. Каждый раз, когда этому позволяют происходить и не следует никакой адекватной реакции, определенные люди могут решить, что им все сойдет с рук», — пояснил Болтон.

Слабая реакция Дональда Трампа на отравление Навального, по словам Болтона, вызвана логической ошибкой, в которую загнал себя президент. «Для начала он отрицал факт вмешательства России в выборы, а затем противился самой идее о том, что то или иное поведение России неприемлемо. Потому что ему кажется, что если он признает что-то из этого, он тем самым признает факт сговора с Россией, а следовательно — дискредитирует легитимность своей победы в 2016 году», — считает Болтон.