Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Националист Демушкин сообщил об отклонении всех заявок на «Русский марш» Политика, 16:16 Кипрский суд снял арест с активов группы ИСТ на 8 млрд руб. Бизнес, 16:15 В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и отсечении пальца Общество, 16:07 Каким будет бизнес-образование после пандемии Pro, 16:01 На Сахалине уволили чиновника за использование японской карты Курил Общество, 15:59 Тренер «Баварии» выделил двух игроков «Локомотива» перед матчем команд Спорт, 15:54 Болтон допустил последствия у России из-за «ошибки» санкций по Навальному Политика, 15:53 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 15:51 Changan опубликовал первые изображения нового кроссовера Авто, 15:25 Песков опроверг данные о назначении Бабича куратором плана по Белоруссии Политика, 15:24 Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году РБК и SAP, 15:22 «Падение рубля продолжится». Эксперты назвали причины для покупки Bitcoin Крипто, 15:20 COVID-19: что наука знает о новой болезни спустя девять месяцев Социальная экономика, 15:20  Тренер «Локомотива» назвал ожидания от игры с «Баварией» Спорт, 15:17
Отравление Навального ,  
0 

Болтон допустил последствия у России из-за «ошибки» санкций по Навальному

По мнению Болтона, отсутствие должной реакции является ошибкой президента США. Сам Трамп поначалу поддержал санкции из-за Навального, а позже просил «обсудить это в следующий раз». Кремль не увидел логики из-за санкций
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Jonathan Drake / Reuters)

Отсутствие должного внимания к отравлению Алексея Навального со стороны властей США является «ошибкой, которая отразится и на российской власти, и на российской оппозиции». Об этом заявил бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу «Дождь».

«Я думаю, что результат отсутствия необходимого внимания к покушению на Навального со стороны Соединенных Штатов проявит себя. Европа тоже среагировала слабо», — сказал Болтон.

По его мнению, Вашингтон мог бы ввести дополнительные санкции. «Это то поведение, которое, очевидно, если прибавить к этому атаку на Скрипалей, должно вызывать большое беспокойство. Каждый раз, когда этому позволяют происходить и не следует никакой адекватной реакции, определенные люди могут решить, что им все сойдет с рук», — пояснил Болтон.

Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным
Политика
Джо Байден

Слабая реакция Дональда Трампа на отравление Навального, по словам Болтона, вызвана логической ошибкой, в которую загнал себя президент. «Для начала он отрицал факт вмешательства России в выборы, а затем противился самой идее о том, что то или иное поведение России неприемлемо. Потому что ему кажется, что если он признает что-то из этого, он тем самым признает факт сговора с Россией, а следовательно — дискредитирует легитимность своей победы в 2016 году», — считает Болтон.

В сентябре соперник Трампа на предстоящих выборах демократ Джо Байден критиковал президента за молчание по поводу отравления Навального. «Он еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание — соучастие», — заявил Байден. Спустя несколько дней Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от «Северного потока-2» из-за отравления Навального. Однако позже на вопрос о том, кто, по его мнению, отравил политика, ответил: «Мы обсудим это в другой раз».

В октябре сам Навальный заявил, что заметил отсутствие реакции Вашингтона на его отравление. «Чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке», — объяснил оппозиционер.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Навальный отреагировал на молчание Трампа по поводу его отравления
Политика
Фото:Michele Tantussi / Reuters

Позже шестеро американских сенаторов потребовали от госсекретаря Майка Помпео и главы Минфина Стивена Мнучина применить закон Магнитского и ввести новые санкции против России за отравление Навального.

Навальному стало плохо при перелете из Томска 20 августа. После посадки самолета в Омске и двух дней госпитализации в местной больнице его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Позже правительство ФРГ заявило, что политика отравили боевым веществом из группы «Новичок». На западе считают, что за отравлением стоят российские спецслужбы. В Москве эти обвинения отвергают.

В октябре ЕС ввел санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления АП по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и двух замминистра обороны — Павла Попова и Алексея Криворучко. Госдепартамент США одобрил ограничения, но не присоединился к ним.

В Кремле назвали санкции ЕС недружественным шагом, в списке попавших под европейские санкции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел логики. В МИД России еще до введения санкций обещали, что Москва ответит на санкции Брюсселя зеркально. Комментируя отравление Навального в ходе заседания клуба «Валдай» 22 октября президент Владимир Путин заявил, что «если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию». Он также сообщил, что попросил Генпрокуратуру разрешить вопрос с транспортировкой Навального для лечения в Германию. Навальный позже заявил, что такое разрешение ему не требовалось, поскольку никаких ограничений в отношении него не было, а подписку о невыезде по «сфабрикованному делу об «оскорблении ветерана» он давать отказался.

Автор
Михаил Котляр
Джон Болтон Дональд Трамп Алексей Навальный санкции
Материалы по теме
Сенаторы попросили Госдеп и Минфин США ввести санкции из-за Навального
Политика
Навальный отреагировал на молчание Трампа по поводу его отравления
Политика
Госдеп одобрил санкции ЕС против России из-за отравления Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter