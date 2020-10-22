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Отравление Навального ,  
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Путин заявил о личной просьбе к прокуратуре выпустить Навального за рубеж

Президент рассказал, что после обращения жены Навального Юлии сразу попросил Генпрокуратуру разрешить вывоз оппозиционера за рубеж, несмотря на ограничения на выезд в отношении Навального из-за уголовного дела
Фото:Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Президент Владимир Путин сообщил, что лично попросил прокуратуру разрешить оппозиционеру Алексею Навальному покинуть Россию. Об этом президент сказал во время заседания клуба «Валдай», трансляцию вел РБК. При этом глава государства подчеркнул, что у Навального были ограничения на выезд.

«Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. <...> Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать», — сказал Путин.

Путин также отметил, что немецкая сторона так и не предоставила по запросу России результатов анализов Навального и заключения экспертов по причинам его отравления.

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Алексей Навальный

«Ну чего здесь такого необычного мы попросили? Генеральная прокуратура, в соответствии с нашими соглашениями с Германией, обратилась, и неоднократно обращалась, с официальным запросом дать нам эти материалы. <...> Более того, я предложил, в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова работать с полной отдачей над тем, чтобы наказать виновных в отравлении оппозиционера, если в произошедшем действительно был криминал.

В ходе форума модератор задал президенту вопрос о том, не задевает ли его активная критика Запада, в том числе санкции против его «ближайших сотрудников».

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

«Вы знаете, меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию. И эта функция имеет главную цель — обеспечение интересов российского народа. Наших граждан и российского государства. Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию», — ответил президент.

По его словам, к подобным выпадам он привык еще начиная с 2000 года, когда шла активная борьба с бандами международных террористов на Кавказе. «Там я чего только не слышал и чего только не видел, как меня только ни изображали — и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах. Так что меня это не колышет», — заключил Путин.

Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как почувствовал себя плохо в самолете, во время рейса из Томска в Москву. Через два дня его перевезли на лечение в Германию.

В начале сентября правительство Германии сообщило, что в анализах Навального обнаружили следы яда из группы «Новичка», а позже версию с отравлением ядом из этой группы подтвердили эксперты из Франции и Швеции.

В Берлине потребовали от Москвы объяснений по поводу результатов экспертизы и пригрозили ввести санкции, если окажется, что Москва стоит за отравлением политика.

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<p>Министерство иностранных дел Российской Федерации</p>

15 октября ЕС ввел санкции против шести людей и Научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за отравления Навального. В число попавших под ограничения вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин.

Россия неоднократно отрицала причастность Кремля к отравлению Навального и указывала на то, что с «Новичком» работали многие другие страны. Российский МИД пообещал зеркальный ответ на европейские санкции.

Автор
Мария Лисицына
Алексей Навальный Владимир Путин
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