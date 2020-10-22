Путин заявил о личной просьбе к прокуратуре выпустить Навального за рубеж

Президент рассказал, что после обращения жены Навального Юлии сразу попросил Генпрокуратуру разрешить вывоз оппозиционера за рубеж, несмотря на ограничения на выезд в отношении Навального из-за уголовного дела

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Президент Владимир Путин сообщил, что лично попросил прокуратуру разрешить оппозиционеру Алексею Навальному покинуть Россию. Об этом президент сказал во время заседания клуба «Валдай», трансляцию вел РБК. При этом глава государства подчеркнул, что у Навального были ограничения на выезд.

«Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. <...> Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать», — сказал Путин.

Путин также отметил, что немецкая сторона так и не предоставила по запросу России результатов анализов Навального и заключения экспертов по причинам его отравления.

«Ну чего здесь такого необычного мы попросили? Генеральная прокуратура, в соответствии с нашими соглашениями с Германией, обратилась, и неоднократно обращалась, с официальным запросом дать нам эти материалы. <...> Более того, я предложил, в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела», — сказал Путин.