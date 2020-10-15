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Отравление Навального ,  
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В Кремле не увидели логики в санкциях против России из-за Навального

Новыми санкциями Евросоюз нанес вред отношениям с Россией, заявил Песков. По его словам, Москва проанализирует случившееся и «будет действовать исходя из своих интересов»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Новые санкции, которые Евросоюз ввел против России из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального, в Кремле сочли «сознательным недружественным шагом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

15 октября ЕС ввел санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. Под ограничения, в частности, подпали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин.

«Совет ЕС нанес вред нашим отношениям этим шагом. Москва проанализирует и будет действовать исходя из своих интересов», — заявил Песков.

На вопрос, почему санкции введены именно против этих лиц, пресс-секретарь заявил, что в Кремле не видят в этом какой-либо логики.

«Печальная сторона этого вопроса в том, что никакая логика в подобном решении не просматривается. Это как раз и является отягчающими обстоятельствами решения», — сказал Песков.

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Под санкции ЕС также подпали полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и два замминистра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. В Евросоюзе отметили, что ограничения введены за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

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Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Через два дня Навального перевезли на лечение в Германию. 7 сентября оппозиционера вышел из комы, он проходит курс реабилитации.

В начале сентября немецкие власти сообщили, что эксперты из ФРГ, Франции и Швеции нашли в организме оппозиционера следы яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). По ее данным, обнаруженное вещество не включено в Конвенцию о запрещении химического оружия.

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Российские врачи версию с отравлением неоднократно опровергали, а Песков указывал, что в анализах Навального перед отправкой в Германию медики не нашли отравляющих веществ. После сообщений о возможном покушении на жизнь политика Генпрокуратура запросила у ФРГ и ОЗХО данные о лечении Навального, но пока их не получила. Пока информация не будет передана, у Москвы нет причин начинать расследование случившегося, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ввести санкции против России ЕС предложили Франция и Германия. В совместном заявлении своих министерств иностранных дел они заявили, что неоднократно просили Россию расследовать дело Навального и привлечь виновных к ответственности, однако она не предоставила «никаких убедительных объяснений». В итоге Париж и Берлин сочли, что другого «правдоподобного объяснения», кроме причастности России к отравлению, нет. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

Авторы
Полина Химшиашвили, Виктория Полякова
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