В Кремле не увидели логики в санкциях против России из-за Навального

Новыми санкциями Евросоюз нанес вред отношениям с Россией, заявил Песков. По его словам, Москва проанализирует случившееся и «будет действовать исходя из своих интересов»

Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Новые санкции, которые Евросоюз ввел против России из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального, в Кремле сочли «сознательным недружественным шагом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

15 октября ЕС ввел санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. Под ограничения, в частности, подпали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин.

«Совет ЕС нанес вред нашим отношениям этим шагом. Москва проанализирует и будет действовать исходя из своих интересов», — заявил Песков.

На вопрос, почему санкции введены именно против этих лиц, пресс-секретарь заявил, что в Кремле не видят в этом какой-либо логики.

«Печальная сторона этого вопроса в том, что никакая логика в подобном решении не просматривается. Это как раз и является отягчающими обстоятельствами решения», — сказал Песков.