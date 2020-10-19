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Отравление Навального ,  
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Навальный раскритиковал Трампа из-за молчания по поводу его отравления

По словам политика, «чрезвычайно важно, чтобы каждый выступил против применения химоружия в XXI веке». Ранее на то, что Трамп не осудил произошедшее с Навальным, обратил внимание его оппонент Джо Байден
Фото:Michele Tantussi / Reuters
Фото: Michele Tantussi / Reuters

Оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью CBS News обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное отравление, в отличие от лидеров Германии и Франции.

«Я заметил, что [Трамп] этого не сделал», — сказал он. По словам политика, «чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке».

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В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден. «Его молчание — соучастие», — заявил он тогда, назвав отравление российского политика попыткой заставить его замолчать.

По словам Навального, он был отравлен в томской гостинице. Как именно это произошло, еще не ясно, но уже известно, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было на бутылке с водой, из которой отпил оппозиционер, заявил он. Политик считает, что его отравили новым типом «Новичка», и яд могли произвести только в России.

Навальный вновь повторил свое утверждение о том, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин. Ранее оппозиционер заявлял об этом в
интервью Der Spiegel. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Навального, отверг обвинения и сказал, что «это риторика, которая граничит с оскорблениями».

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Говоря о своем состоянии после отравления, Навальный заявил: «Мне еще нужно время на восстановление. И я над этим работаю».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите».

В начале октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что Навального отравили токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок». Следы отравления Навального «Новичком» также обнаружили эксперты лабораторий Германии, Швеции и Финляндии.

Российские врачи версию с отравлением неоднократно опровергали. В Кремле говорили, что перед отправкой в Германию у Навального был взят комплекс анализов, однако никаких отравляющих веществ врачи не нашли. После сообщений о возможном покушении на жизнь политика Генпрокуратура запросила у ФРГ и ОЗХО данные о лечении Навального, но пока их не получила. Обвинения в причастности к отравлению политика в России называют провокацией.

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15 октября Евросоюз ввел санкции против шести человек, в том числе включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, а также Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального.Им запретили въезд в страны ЕС и заморозили активы в Евросоюзе.

В Москве пообещали ответить на эти меры зеркально. По словам Пескова, европейские санкции в Кремле расценивают как «сознательный недружественный шаг», и никакой логики в попавших под них лицах нет.

Автор
Наталия Анисимова
Алексей Навальный Дональд Трамп отравление
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