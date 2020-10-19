Навальный раскритиковал Трампа из-за молчания по поводу его отравления

По словам политика, «чрезвычайно важно, чтобы каждый выступил против применения химоружия в XXI веке». Ранее на то, что Трамп не осудил произошедшее с Навальным, обратил внимание его оппонент Джо Байден

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Оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью CBS News обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное отравление, в отличие от лидеров Германии и Франции.

«Я заметил, что [Трамп] этого не сделал», — сказал он. По словам политика, «чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке».

В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден. «Его молчание — соучастие», — заявил он тогда, назвав отравление российского политика попыткой заставить его замолчать.

По словам Навального, он был отравлен в томской гостинице. Как именно это произошло, еще не ясно, но уже известно, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было на бутылке с водой, из которой отпил оппозиционер, заявил он. Политик считает, что его отравили новым типом «Новичка», и яд могли произвести только в России.