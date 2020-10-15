Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального
Европейский союз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением основателя ФБК Алексея Навального.
Решение опубликовано на сайте журнала Евросоюза.
В санкционном списке ЕС оказались:
- директор ФСБ Александр Бортников,
- первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко;
- начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин;
- полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
- заместитель министра обороны Павел Попов;
- заместитель министра обороны Алексей Криворучко;
- Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
В документе отмечается, что санкции введены за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.