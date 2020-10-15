Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального

Французская газета Le Monde 8 октября сообщила, что при разработке этого пакета санкций Германии удалось избежать увязки ситуации с Навальным с судьбой газопровода «Северный поток-2». Тогда издание сообщило, что в санкционный список, который Франция и Германия собирались предложить своим партнерам по Евросоюзу, должны войти девять россиян: представители администрации президента, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, был изобретен «Новичок».

Сам Алексей Навальный в интервью журналу Spiegel выступил против санкций против России и не поддержал идею запрета газопровода «Северный поток-2». «Это дело Германии. Решайте сами! Санкции против России в целом бесполезны. Нам нужны наказания конкретных преступников, и я могу вам сказать, что 95% граждан России приветствовали бы их. Тогда бенефициары коррумпированной системы больше не смогут наслаждаться жизнью в Берлине», — ответил Навальный.

Во время лечения в берлинской клинике «Шарите» к нему приходила для частной беседы канцлер Германии Ангела Меркель.

2 сентября Меркель лично объявила о том, что в организме Навального были обнаружены следы боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». С требованием ввести санкции в том числе и против газопровода «Северный поток-2» выступили тогда Польша, Украина, США, ряд политических партий и лидеров, в том числе в самой Германии. Меркель публично не исключила тогда, что газопровод может попасть в санкционный список, однако отметила, что решаться этот вопрос будет на уровне Евросоюза и предсказать его реакцию сегодня сложно. В конце концов разработку проекта санкций взяли на себя Париж и Берлин.