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Отравление Навального ,  
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Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления администрации президента (АП) по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы АП Сергей Кириенко и один из российских НИИ
Александр Бортников и Сергей Кириенко
Александр Бортников и Сергей Кириенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Европейский союз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением основателя ФБК Алексея Навального.

Решение опубликовано на сайте журнала Евросоюза.

В санкционном списке ЕС оказались:

  • директор ФСБ Александр Бортников,
  • первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко;
  • начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин;
  • полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
  • заместитель министра обороны Павел Попов;
  • заместитель министра обороны Алексей Криворучко;
  • Государственный научно-исследо­вательский институт органической химии и технологии.

В документе отмечается, что санкции введены за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

Le Monde узнала о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
Политика
Алексей Навальный

Французская газета Le Monde 8 октября сообщила, что при разработке этого пакета санкций Германии удалось избежать увязки ситуации с Навальным с судьбой газопровода «Северный поток-2». Тогда издание сообщило, что в санкционный список, который Франция и Германия собирались предложить своим партнерам по Евросоюзу, должны войти девять россиян: представители администрации президента, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, был изобретен «Новичок».

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Сам Алексей Навальный в интервью журналу Spiegel выступил против санкций против России и не поддержал идею запрета газопровода «Северный поток-2». «Это дело Германии. Решайте сами! Санкции против России в целом бесполезны. Нам нужны наказания конкретных преступников, и я могу вам сказать, что 95% граждан России приветствовали бы их. Тогда бенефициары коррумпированной системы больше не смогут наслаждаться жизнью в Берлине», — ответил Навальный.

СМИ узнали о тайном визите Меркель к Навальному
Политика
Ангела Меркель

Во время лечения в берлинской клинике «Шарите» к нему приходила для частной беседы канцлер Германии Ангела Меркель.

2 сентября Меркель лично объявила о том, что в организме Навального были обнаружены следы боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». С требованием ввести санкции в том числе и против газопровода «Северный поток-2» выступили тогда Польша, Украина, США, ряд политических партий и лидеров, в том числе в самой Германии. Меркель публично не исключила тогда, что газопровод может попасть в санкционный список, однако отметила, что решаться этот вопрос будет на уровне Евросоюза и предсказать его реакцию сегодня сложно. В конце концов разработку проекта санкций взяли на себя Париж и Берлин.

Автор
Владислав Гордеев
санкции Евросоюз Алексей Навальный
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