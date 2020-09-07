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Отравление Навального ,  
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Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального

Президент США отметил, что и раньше выступал за отказ от проекта. По его словам, «США защищают Германию от России», а при этом в рамках проекта Берлин готов платить Москве за энергию «миллиарды долларов»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от проекта «Северного потока-2» из-за отравления российского политика Алексея Навального. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции, запись выступления доступна в Twitter Белого дома.

«Конечно, да», — ответил Трамп на вопрос, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным. Трамп отметил, что он выступал за отказ от проекта газопровода с начала своего президентства, поскольку «США защищают Германию от России», а Берлин при этом платит Москве за энергию «миллиарды долларов». «Как это работает?» — возмутился американский президент.

При этом он отметил, что не уверен, что Германия готова отказаться от «Северного потока-2», поскольку Берлин, по его словам, находится в слабом положении. «Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение», — сказал Трамп.

Власти США выступают против проекта газопровода между Россией и Германией и не раз говорили о намерениях противостоять его строительству. В конце прошлого года США ввели санкции против проекта. В июле текущего года госсекретарь США Майк Помпео предупредил инвесторов газопровода о возможных дополнительных санкциях. По его словам, «Северный поток-2» является не коммерческим проектом, а инструментом для «злоупотребления и расширения зависимости Европы от поставок энергоносителей».

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
Бизнес
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За отказ от завершения строительства «Северного потока-2» ранее выступил экс-лидер фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц. Позднее, 6 сентября, лидер партии Аннагрет Крамп-Каренбауэр заявила, что вопрос о будущем проекта будет вынесен на повестку. Также остановить проект потребовала партия «Союз 90/ Зеленые».

Канцлер Германии Ангела Меркель в конце августа говорила, что вопрос отравления Навального не стоит смешивать со строительством газопровода. Позднее, после подтверждения диагноза немецких врачей об отравлении Навального ядом из группы «Новичок», Меркель допустила санкции против проекта. По словам представителя канцлера Штеффена Зайберта, Меркель считает неверным исключать из обсуждения санкций какой-либо из вариантов.

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Кремль не увидел риска блокировки Германией «Северного потока-2»
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Москве 7 сентября заявили, что пока не видят рисков остановки «Северного потока-2». «Мы наблюдаем за этими заявлениями. Пока фиксируем, что на каждое такое заявление появляются два заявления, говорящих об абсурдности такого предложения», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря для поставок российского газа в Германию. Оператором строительства выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром».

Автор: Анастасия Батманова
Теги: США, Дональд Трамп, Алексей Навальный
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