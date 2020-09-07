Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального

Президент США отметил, что и раньше выступал за отказ от проекта. По его словам, «США защищают Германию от России», а при этом в рамках проекта Берлин готов платить Москве за энергию «миллиарды долларов»

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от проекта «Северного потока-2» из-за отравления российского политика Алексея Навального. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции, запись выступления доступна в Twitter Белого дома.

«Конечно, да», — ответил Трамп на вопрос, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным. Трамп отметил, что он выступал за отказ от проекта газопровода с начала своего президентства, поскольку «США защищают Германию от России», а Берлин при этом платит Москве за энергию «миллиарды долларов». «Как это работает?» — возмутился американский президент.

При этом он отметил, что не уверен, что Германия готова отказаться от «Северного потока-2», поскольку Берлин, по его словам, находится в слабом положении. «Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение», — сказал Трамп.

Власти США выступают против проекта газопровода между Россией и Германией и не раз говорили о намерениях противостоять его строительству. В конце прошлого года США ввели санкции против проекта. В июле текущего года госсекретарь США Майк Помпео предупредил инвесторов газопровода о возможных дополнительных санкциях. По его словам, «Северный поток-2» является не коммерческим проектом, а инструментом для «злоупотребления и расширения зависимости Европы от поставок энергоносителей».