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Отравление Навального ,  
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Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным

Кандидат на пост президента США от демократов осудил своего оппонента за то, что тот не прокомментировал заявление властей ФРГ об отравлении российского оппозиционера. «Его молчание — соучастие», — считает Байден
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Кандидат в президенты США Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за то, что тот не отреагировал на заявление властей Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Правительство ФРГ ранее сообщило, что в организме политика нашли следы яда из группы веществ, к которым относится «Новичок».

«Он [Трамп] еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание — соучастие», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте бывшего вице-президента.

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Байден назвал отравление Навального попыткой заставить его замолчать. По мнению кандидата, способ нападения на политика «не оставляет сомнений в том, что ответственность лежит на российском государстве». «Это признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или несогласия», — убежден он.

Байден считает, что Трамп не способен противостоять российскому президенту Владимиру Путину. В случае своего избрания кандидат от демократов пообещал сделать все, от чего отказывается действующий глава государства: сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь российскую сторону «к ответственности за преступления».

Днем 2 сентября правительство ФРГ сообщило, что лаборатория Бундесвера нашла доказательства наличия в организме Навального вещества группы «Новичок». Немецкие медики и ранее говорили, что выявили признаки отравления политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но не называли конкретное вещество. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сомневается в результатах исследования, полученных немецкими специалистами. По ее словам, оппозиционера таким образом пытались «заставить замолчать».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что никаких отравляющих веществ в организме политика до того, как его отправили на лечение в Берлин, выявлено не было. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, в заявлении немецкого правительства «нет фактуры». В ведомстве ранее заявили, что отравление Навального не выгодно российскому руководству. Министерство добавило также, что ждет от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры по поводу этой ситуации.

Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика госпитализировали, он находится в коме. Спустя два дня его доставили на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, Алексей Навальный
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