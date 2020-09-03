Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным

Кандидат на пост президента США от демократов осудил своего оппонента за то, что тот не прокомментировал заявление властей ФРГ об отравлении российского оппозиционера. «Его молчание — соучастие», — считает Байден

Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Кандидат в президенты США Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за то, что тот не отреагировал на заявление властей Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Правительство ФРГ ранее сообщило, что в организме политика нашли следы яда из группы веществ, к которым относится «Новичок».

«Он [Трамп] еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание — соучастие», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте бывшего вице-президента.

Байден назвал отравление Навального попыткой заставить его замолчать. По мнению кандидата, способ нападения на политика «не оставляет сомнений в том, что ответственность лежит на российском государстве». «Это признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или несогласия», — убежден он.

Байден считает, что Трамп не способен противостоять российскому президенту Владимиру Путину. В случае своего избрания кандидат от демократов пообещал сделать все, от чего отказывается действующий глава государства: сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь российскую сторону «к ответственности за преступления».