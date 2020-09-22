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Отравление Навального ,  
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Трамп отказался обсуждать виновного в инциденте с Навальным

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов о том, кто виновен в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

«Мы обсудим это в другой раз», — ответил Трамп на вопрос о том, кто, по его мнению, отравил Навального.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет экстренно посадили в Омске. Там политик впал в кому. Его госпитализировали в местную больницу, но через два дня перевезли в Германию, в берлинскую клинику «Шарите». Навальный вышел из комы в сентябре, сейчас он по-прежнему проходит лечение в Берлине.

В начале сентября правительство Германии сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». При этом медики из омской больницы не согласились с выводами берлинских коллег.

Помпео заявил о готовности США ответить на отравление Навального
Политика
Майк Помпео

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к отравлению Навального могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники». По его словам, Соединенные Штаты и ряд европейских государств ясно дали понять Москве, что ожидают от нее скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Помпео искажающими реальность и априори ошибочными, а также отметил заинтересованность Москвы в том, чтобы выяснить причины произошедшего.

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В понедельник, 21 сентября, Помпео сказал, что, вероятнее всего, американские власти предпримут меры в отношении Москвы из-за отравления Навального. По его словам, Вашингтон отреагирует «соразмерным образом», как только будут доступны все факты.

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