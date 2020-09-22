Трамп отказался обсуждать виновного в инциденте с Навальным

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов о том, кто виновен в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

«Мы обсудим это в другой раз», — ответил Трамп на вопрос о том, кто, по его мнению, отравил Навального.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет экстренно посадили в Омске. Там политик впал в кому. Его госпитализировали в местную больницу, но через два дня перевезли в Германию, в берлинскую клинику «Шарите». Навальный вышел из комы в сентябре, сейчас он по-прежнему проходит лечение в Берлине.

В начале сентября правительство Германии сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». При этом медики из омской больницы не согласились с выводами берлинских коллег.