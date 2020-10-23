Навальный ответил на слова Путина о разрешении выпустить его на лечение

Основатель ФБК заявил, что никаких ограничений на его выезд за рубеж не было

Алексей Навальный (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Основатель ФБК Алексей Навальный ответил на слова президента Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» о том, что он попросил прокуратуру выпустить Навального из Омска в Берлин на лечение.

Навальный написал в своем Instagram, что у него не было ограничения на выезд на момент отравления. «У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об «оскорблении ветерана» у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал», — написал он.

Навальный обращает внимание, что сначала разрешение на его транспортировку не давали омские врачи, ссылаясь на тяжелое состояние пациента. А после просьбы жены Навального пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не решает эти вопросы, на перевозку требуется разрешение медиков.

Уже после выступления Путина на форуме «Валдай» Песков рассказал, что участие президента в отправке Навального в Германию заключалось в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд. «Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу и он не мог выезжать за границу», — сказал Песков.

Он отметил, что в этой части решить вопрос мог только президент. При этом, по словам Пескова, разрешение на отправку больного и перевозку было прерогативой врачей, президент к этому отношения не имел.