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Протесты в Белоруссии ,  
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Забастовки на предприятиях в Белоруссии. Главное

Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку. Пока ее призыв поддержали в основном студенты, пенсионеры, а также сотрудники небольших предприятий
Фото:Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

26 октября в Белоруссии истек срок ультиматума, который объявила властям Светлана Тихановская. Она заявляла, что если требования об уходе Александра Лукашенко и освобождении политзаключенных не будут выполнены, то в стране снова начнутся массовые забастовки. Однако пока на этот призыв в основном откликнулись небольшие предприятия, а также студенты и пенсионеры. Крупнейшие заводы продолжают работу.

Забастовки студентов и пенсионеров

Протестную акцию студенты Белорусского государственного университета начали в главном корпусе учебного заведения. Там около 100 человек устроили «сидячую» забастовку. Администрация учебного заведения на фоне выступлений ограничила проведение массовых мероприятий. Позже протестующие перекрыли дорогу у главного корпуса, на место приехал ОМОН. Студенты выстроились в цепь.

Также к акциям протеста присоединились студенты разных факультетов БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ, МГЛУ. Сидячую протестную акцию устроили и старшеклассники 6-й столичной гимназии. В Минобразования заявили, что акции студентов носят точечный характер, а учебный процесс не нарушен.

Студенты позже устроили шествие по центру Минска. К ним присоединились и пенсионеры. Журналисты Tyt.by протестную акцию оценили как многотысячную.

Забастовки на предприятиях

Забастовку достаточно активно поддержали представители сферы услуг. Десятки кафе, баров и ресторанов объявили о том, что у них 26 октября «технический перерыв» или что они закрыты на «санитарный день».

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К выступлениям оппозиции присоединились работники минского завода компании «Интеграл», которая выпускает микросхемы; строители ЖК «Лазурит»; сотрудники завода бытовой техники «Атлант» и агрокомбината «Дзержинский». Тем не менее об остановке этих предприятий ничего не сообщалось.

Представители Парка высоких технологий — всего около 300 человек — выстроились в «кольцо солидарности» вдоль Минской кольцевой автодороги. Силовики разогнали протестующих, однако спустя некоторое время айтишники снова вышли к дороге с плакатами.

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Около 100 сотрудников химического предприятия «Гродно Азот» собрались утром у проходной. Они отказывались идти на смену. На место приехали сотрудники милиции, которые задержали 32 человека. Впрочем, в концерне «Белнефтехим», в который и входит предприятие, сказали, что предприятие работает в обычном режиме.

Несколько десятков рабочих Минского тракторного завода (МТЗ), а также Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) вышли утром к проходным. Там же находились и сотрудники ОМОНа. В администрации МЗКТ заявили, что завод продолжает работу. В свою очередь, несколько десятков сотрудников МТЗ прошли по цехам, призывая к ним присоединиться. Позже рабочие разошлись по цехам.

Министерство промышленности Белоруссии сообщило, что забастовки не начались. По словам чиновников, такие предприятия, как «Беларуськалий», «Нафтан», «БелАЗ», Минский автомобильный завод и тракторный заводы, продолжили работу в обычном режиме.

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Дом правительства Республики Беларусь на площади Независимости в Минске

Предыдущие забастовки

Протесты сотрудников «Нафтана»

Рабочие крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны говорили, что начнут забастовку 29 августа. Но этого не произошло. Рабочие собрали больше 3 тысяч подписей за отставку Лукашенко. 16 сотрудников предприятия 6 октября записали видеообращение, в котором говорилось, что они хотят жить в стране, где «не калечат и не убивают людей за их конституционное право выражать свое мнение». На следующий день им пришли повестки в прокуратуру, где от рабочих потребовали не заниматься клеветой на государственные органы.

Протесты на БМЗ

Около 50 сотрудников Белорусского металлургического завода в городе Жлобин Гомельской области прекратили свою работу на несколько часов 10 августа. Спустя неделю рабочие собрались на митинг, перекрыв дорогу скраповозов с металлом к печам. Руководство пообещало лишить выплат 12 рабочих, которые могли в этом участвовать. С одним из сотрудников не стали продлевать трудовой договор.

Акции на МТЗ

Рабочие Минского тракторного завода собирались на митинги несколько раз. Так, 19 августа задержали нескольких участников акции, которые поддержали до 200 человек. А 24 августа задержали лидера стачечного комитета МТЗ и члена КС оппозиции Сергея Дылевского (он единственный, кто остается в Белоруссии). Он получил десять суток ареста за организацию акции. Позже он уволился с завода, решение, по его словам, было принято под давлением.

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Фото:Миша Фридман / Getty Images

Протесты сотрудников МЗКТ и МЭТЗ

Сотрудники Минского завода колесных тягачей провели несколько протестных акций. К ним присоединялись и рабочие Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова. Директор завода Алексей Римашевский на встрече с работниками заявил, что Лукашенко проиграл выборы, хотя и сам голосовал за действующего президента. 17 августа перед рабочими выступил сам Лукашенко, сотрудники ему кричали: «Уходи!».

Забастовка на «Беларуськалии»

17 августа работа всех шахт производителя удобрений была остановлена, но фабрика работать продолжала. Позже на суде, который рассматривал законность забастовки, заявили, что в акции принимали участие 620 рабочих, 20 из которых отказывались выходить на работу несколько недель. В сентябре стачком предприятия объявил о бессрочной забастовке. Нескольких рабочих уволили.

Забастовка на БелАЗе

Забастовку 17 августа поддержали и рабочие Белорусского автомобильного завода. Администрация предприятия заявиля, что это была встреча с руководством, на которую пришли «около сотни человек, остальные 9,9 тыс. на рабочих местах».

Забастовка на МАЗе

Несколько протестных акций рабочие на Минском автозаводе провели в середине августа. Нескольких рабочих, которые поддержали забастовки, позже уволили за нарушение трудового распорядка.

Выступления сотрудников Белтелерадиокомпании

За пересмотр результатов выборов подписались 260 сотрудников Белтелерадиокомпании. Они также высказались за отмену цензуры в СМИ. Журналисты и технический персонал стали увольняться. Чтобы помочь властям с освещением ситуации в стране, приехали из России журналисты RT, которых позже поблагодарил Лукашенко.

Авторы
Виктория Полякова, Любовь Порываева, Екатерина Костина, Анастасия Антипова, Майя Бобенко, Максим Ярыгин
При участии
Полина Химшиашвили
«Беларуськалий» забастовка Светлана Тихановская массовые протесты
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