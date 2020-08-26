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Доля заводов в Белоруссии с бастовавшими работниками превысила 25% ВВП

В Белоруссии акции протеста затронули не менее 30 предприятий с общей выручкой 27% ВВП, подсчитал РБК. Но стачки не привели к их полной остановке. Заставить власти пойти на уступки могли бы полноценные забастовки, считает эксперт
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

11 августа в Белоруссии начались забастовки на предприятиях в ответ на официальные результаты президентских выборов и жесткое подавление акций протеста властями. Белорусская оппозиция попыталась сделать ставку на стачечное движение. «Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима», — заявила один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская.

Массовый отказ от выхода на работу «использовался и в других странах, чтобы добиться перемен, например в соседней Польше в 1980-х годах», напомнил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), бывший британский посол в Минске Найджел Гулд-Дэвис.

В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал увольнять рабочих за участие в забастовках. «У нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе — везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно», — заявил он 15 августа. После этого Лукашенко пообещал закрыть все предприятия, на которых начались забастовки. Однако пока ни одно из них не закрыто.

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Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

РБК собрал в соцсетях и на YouTube фото-, видео- и документальные свидетельства акций протеста и/или забастовок на белорусских предприятиях, часть из которых оказались кратковременными. По тем предприятиям, которые публикуют отчетность, мы собрали информацию о выручке, чистой прибыли и численности работников в 2019 году. Эти данные сравнили с официальным ВВП республики за тот же год по данным Белстата, чтобы оценить потенциал протестного движения рабочих в стране.

По подсчетам РБК, протестные акции отмечены как минимум на 30 крупных предприятиях. Их суммарная выручка составляет 27% ВВП Белоруссии. Из них каждое пятое занимается машиностроением, а каждое шестое — пищевым производством. Остальные задействованы в переработке нефти, перевозках, производстве удобрений, строительстве и выпуске электротехники. Среди них — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», принадлежащий государству, а также государственные БелАЗ и Минский тракторный завод.

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Масштаб рабочих протестов

«Мне нравится мысль, что рабочий класс может стать основой нынешнего революционного движения в Белоруссии», — написал главный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон 14 августа, когда забастовки набирали обороты. «Остановка предприятий — это не только снижение зарплат, потеря рынков и закрытие производств, безработица, падение рубля и рост цен. Кто и что будет говорить потерявшим работу, когда у них около дома закроется бюджетная поликлиника или школа? <...> В какой-то день вдвое вырастет коммуналка, и никто неделями не будет вывозить мусор со двора», — предупредил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

Давление властей на бастующих возымело действие: в общенациональное движение отдельные забастовки и акции протеста рабочих пока не переросли. Протестная активность на предприятиях стала ослабевать. Белорусские силовики начали задерживать лидеров стачечных комитетов. На некоторых крупных предприятиях бастуют отдельные группы работников, но сами такие структуры официально сообщают, что работают в штатном режиме.

Большинство крупных производств в Белоруссии принадлежит государству. По оценкам МВФ, госпредприятия создают более 30% добавленной стоимости в экономике страны, что существенно выше, чем в других восточноевропейских государствах (для сравнения: на Украине — около 10%, в России — 15%). По данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), на конец марта 2020 года здесь насчитывалось 3220 юридических лиц с государственной долей собственности. На них были заняты 1,25 млн человек, или 42,8% от общей численности белорусских работников.

Сейчас забастовки в Белоруссии не приобрели такой массовости, чтобы причинить заметный ущерб экономике и заставить власти идти на уступки. Хотя на оппозиционном ресурсе Belzabastovka.org приводятся данные о 150 забастовках, многие из них были скорее акциями протеста, которые в итоге не привели к остановке работы. Крупнейшие из этих предприятий по выручке, Мозырский НПЗ и «Нафтан», опровергли сообщения о забастовках.

Забастовки и акции протеста на крупнейших белорусских госпредприятиях «значимы как с материальной, так и с символической точки зрения», считает Гулд-Дэвис. «Если работники будут готовы потерпеть тяготы и лишения от участия в забастовках, эти акции способны заставить белорусскую власть, с Лукашенко во главе или без, начать переговоры с целью разрешения кризиса», — заявил РБК эксперт.

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Реальный ВВП Белоруссии в январе—июле 2020 года, еще до протестов и забастовок, сократился на 1,6% к прошлому году. За весь год белорусская экономика упадет по меньшей мере на 4%, прогнозирует агентство S&P.

Авторы: Дада Линделл, Иван Ткачёв
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, забастовки, акции протеста, госкомпании
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