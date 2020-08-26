Доля заводов в Белоруссии с бастовавшими работниками превысила 25% ВВП

В Белоруссии акции протеста затронули не менее 30 предприятий с общей выручкой 27% ВВП, подсчитал РБК. Но стачки не привели к их полной остановке. Заставить власти пойти на уступки могли бы полноценные забастовки, считает эксперт

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11 августа в Белоруссии начались забастовки на предприятиях в ответ на официальные результаты президентских выборов и жесткое подавление акций протеста властями. Белорусская оппозиция попыталась сделать ставку на стачечное движение. «Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима», — заявила один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская.

Массовый отказ от выхода на работу «использовался и в других странах, чтобы добиться перемен, например в соседней Польше в 1980-х годах», напомнил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), бывший британский посол в Минске Найджел Гулд-Дэвис.

В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал увольнять рабочих за участие в забастовках. «У нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе — везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно», — заявил он 15 августа. После этого Лукашенко пообещал закрыть все предприятия, на которых начались забастовки. Однако пока ни одно из них не закрыто.

РБК собрал в соцсетях и на YouTube фото-, видео- и документальные свидетельства акций протеста и/или забастовок на белорусских предприятиях, часть из которых оказались кратковременными. По тем предприятиям, которые публикуют отчетность, мы собрали информацию о выручке, чистой прибыли и численности работников в 2019 году. Эти данные сравнили с официальным ВВП республики за тот же год по данным Белстата, чтобы оценить потенциал протестного движения рабочих в стране.