Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению
Александр Лукашенко выразил благодарность российским журналистам, оказавшим поддержку в организации работы белорусского государственного телевидения после массового ухода и забастовки сотрудников. Видео опубликовал RT.
О своей благодарности российским журналистам Лукашенко заявил в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло: как писал РБК, он помогал оставшимся на работе сотрудникам Белтелерадиокомпании (БТ) организовывать работу новостного блока. Придыбайло тогда говорил, что «конкретно на БТ никто из RT не работает».
«Вы понимаете, в этот сложный период насколько были важны вы для нас. И то, что вы технически показали, технари ваши, и журналисты, и корреспонденты, и прочее... и руководитель ваша (Маргарита Симоньян. — РБК). Это очень дорогого стоит», — сказал Лукашенко.
«Но мы никого не заменяем, прошу обратить внимание», — говорит ему Придыбайло.