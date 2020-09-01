Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению

«Я знаю, вы работаете, как наши группы, я абсолютно в теме. Поэтому я вам благодарен за эту поддержку», — отвечает Лукашенко.

В пресс-службе RT заявили РБК, что Лукашенко похвалил журналистов телеканала «за хорошую» работу. О деталях этой работы представитель канала не сообщил.

Забастовки на белорусских государственных телеканалах начались 17 августа. Из Белтелерадиокомпании начали массово уходить журналисты и технические специалисты. После этого, как рассказывали РБК сотрудники компании, помощь в организации работы начали оказывать сотрудники RT.

Двое действующих сотрудников Белтелерадиокомпании подтвердили РБК, что на работу из России приезжали две бригады технических специалистов с RT. Первая появилась 18 августа. «Они пришли прямо в эфирную студию вместе с руководителем Агентства телевизионных новостей (АТН, обслуживает телеканалы холдинга новостями. — РБК) Сергеем Хаментовским. Там был как минимум один айтишник, четыре человека техперсонала и Придыбайло», — рассказывал РБК сотрудник новостной редакции БТ.

На следующий день, 19 августа, Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале писала: «Никакие сотрудники RT ни на каком белорусском ТВ не работают. Но если надо, мы готовы. Если попросят вежливо».

Александр Лукашенко ранее уже публично говорил, что приглашал в страну на работу специалистов из России. «Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — сказал он 21 августа.

Сам Придыбайло был в числе задержанных российских журналистов в Белоруссии после начала протестов. 10 августа его задержал ОМОН. Вскоре силовики его отпустили. Других задержанных в Минске российских журналистов отпустили позже — только 11 августа. После освобождения им пришлось покинуть страну.