Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Владельцы компании Merlion задержаны по подозрению в организации убийства Технологии и медиа, 13:14 В Кремле выразили сожаление из-за слов Байдена о российской угрозе Политика, 13:04 UC Rusal раскритиковал «Норникель» за медленное освоение инвестпрограммы Бизнес, 13:00 Белорусские власти опровергли сообщения о забастовках на предприятиях Политика, 12:57 От базовых вещей до модных хобби: гид по мужскому стилю РБК и Frame Moscow, 12:57 Щербакова рассказала об отношениях с Трусовой и Косторной Спорт, 12:56 Ученые объяснили рост числа бессимптомных больных COVID-19 Общество, 12:55 В Кремле заявили об ушедшем «на восток от Москвы» коронавирусе Общество, 12:54 Власти Москвы пообещали не пускать в транспорт людей с температурой Общество, 12:52 Баржа села на мель на реке Кама в Татарстане Общество, 12:45 МСП Банк выдал кредит предприятию по выпуску очищенной воды в Казани Пресс-релиз, 12:41 Какую доходность дает инвестиционный фонд индустриальной недвижимости Партнерский материал, 12:41 Kia обновил и переименовал хэтчбек X-Line Авто, 12:40 Алиев заявил о взятии 18 населенных пунктов Карабаха Политика, 12:40
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Белорусские власти опровергли сообщения о забастовках на предприятиях

Все предприятия реального сектора экономики в Белоруссии работают в штатном режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает БелТА.

«Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы», — сказали в пресс-службе.

Милиция применила спецсредства против протестующих в Минске. Видео
Общество

Ранее белорусские СМИ сообщили, что на предприятиях республики начались забастовки и массовые акции протеста. По данным издания «Радио Свобода», на заводе «Гродно Азот» около 100 человек отказались принимать утреннюю смену, силовики начали задерживать рабочих. Эти данные опроверг пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Он заявил, что сотрудники завода «Гродно Азот» вышли на работу и организация работает в обычном режиме.

Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:AP

Также сообщалось о забастовках на Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе и Минском заводе колесных тягачей. Сотрудник последнего Сергей Макаров рассказал РБК, что на митинг вышли 60 человек, но позднее рабочие разошлись.

Telegram-канал NEXTA сообщает, что забастовки поддержали работники минского завода компании «Интеграл», строители ЖК «Лазурит», а также сотрудники завода бытовой техники «Атлант» и агрокомбината «Дзержинский».

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

В Минске против протестующих применили светошумовые гранаты
Общество
Фото:TUT.by

Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку с 26 октября. В этот день истекло время, которое она дала президенту Александру Лукашенко на принятие требования уйти в отставку, прекратить насилие в отношении протестующих и освободить политических заключенных.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция не признает его президентом, считает данные результаты сфальсифицированными и требует провести повторные выборы. Их позицию поддерживают в Евросоюзе. Россия признала победу Лукашенко на выборах.

Белоруссия протесты забастовка
Материалы по теме
Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж
Политика
Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку
Политика
Против протестующих в Белоруссии применили слезоточивый газ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter