Белорусские власти опровергли сообщения о забастовках на предприятиях

Все предприятия реального сектора экономики в Белоруссии работают в штатном режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает БелТА.

«Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы», — сказали в пресс-службе.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что на предприятиях республики начались забастовки и массовые акции протеста. По данным издания «Радио Свобода», на заводе «Гродно Азот» около 100 человек отказались принимать утреннюю смену, силовики начали задерживать рабочих. Эти данные опроверг пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Он заявил, что сотрудники завода «Гродно Азот» вышли на работу и организация работает в обычном режиме.