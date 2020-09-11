Суд признал незаконной забастовку рабочих «Беларуськалия»
Минский областной суд удовлетворил обращение прокуратуры и признал незаконной забастовку на предприятии «Беларуськалий», сообщает издание Tut.by.
РБК направил запрос в пресс-службу Минского областного суда.
По данным «Sputnik Беларусь», на заседании было озвучено, что в забастовке принимали участие боле 620 рабочих. Из них 20 человек отказываются выходить на работу на протяжении последних трех недель.
Восемь человек уже потеряли место на предприятии из-за участия в забастовке, в том числе председатель стачечного комитета Анатолий Боку. Издание сообщает, что его арестовали на 15 суток. Главу стачкома обвинили в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Глава юридического отдела компании Андрей Киселев рассказал агентству «РИА Новости», что данное решение суда позволяет компании дисциплинарно отреагировать на ситуацию.