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Протесты в Белоруссии ,  
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Суд признал незаконной забастовку рабочих «Беларуськалия»

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минский областной суд удовлетворил обращение прокуратуры и признал незаконной забастовку на предприятии «Беларуськалий», сообщает издание Tut.by.

РБК направил запрос в пресс-службу Минского областного суда.

По данным «Sputnik Беларусь», на заседании было озвучено, что в забастовке принимали участие боле 620 рабочих. Из них 20 человек отказываются выходить на работу на протяжении последних трех недель.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Восемь человек уже потеряли место на предприятии из-за участия в забастовке, в том числе председатель стачечного комитета Анатолий Боку. Издание сообщает, что его арестовали на 15 суток. Главу стачкома обвинили в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Глава юридического отдела компании Андрей Киселев рассказал агентству «РИА Новости», что данное решение суда позволяет компании дисциплинарно отреагировать на ситуацию.

«Беларуськалий» — один из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире. Компания поставляет продукцию более чем в 50 стран.

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Забастовка на предприятии началась 17 августа. Шахтеры потребовали, чтобы правительство признало прошедшие президентские выборы недействительными, привлекло президента и главу ЦИК к ответственности за фальсификацию результатов, освободило задержанных на митингах, а также прекратило применение мер административного и уголовного наказания в отношении бастующих.

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Фото: Виталий Скворцов / ТАСС

Несмотря на протест рабочих, руководство компании заявляло, что предприятие работает в обычном режиме и продолжает получать продукцию со всех рудников.

Забастовки также объявили предприятия «Нафтан», Белорусский металлургический завод, Минский тракторный завод, Минский завод колесных изделий, Минский электротехнический завод, Белорусский автомобильный завод, Минский автомобильный завод и другие организации.
 

Теги: «Беларуськалий», забастовка, протесты, Белоруссия
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