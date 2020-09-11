Суд признал незаконной забастовку рабочих «Беларуськалия»

«Беларуськалий» — один из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире. Компания поставляет продукцию более чем в 50 стран.

Забастовка на предприятии началась 17 августа. Шахтеры потребовали, чтобы правительство признало прошедшие президентские выборы недействительными, привлекло президента и главу ЦИК к ответственности за фальсификацию результатов, освободило задержанных на митингах, а также прекратило применение мер административного и уголовного наказания в отношении бастующих.

Несмотря на протест рабочих, руководство компании заявляло, что предприятие работает в обычном режиме и продолжает получать продукцию со всех рудников.

Забастовки также объявили предприятия «Нафтан», Белорусский металлургический завод, Минский тракторный завод, Минский завод колесных изделий, Минский электротехнический завод, Белорусский автомобильный завод, Минский автомобильный завод и другие организации.

