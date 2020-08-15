Директор белорусского завода заявил о поражении Лукашенко на выборах

По словам Алексея Римашевского, хотя сам он голосовал за Лукашенко, он признает, что действующий президент не победил на прошедших выборах

Видео: drevo6589 / YouTube

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Генеральный директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский на встрече с работниками предприятия заявил, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы. Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Tut.by.

При этом Римашевский признался, что голосовал за действующего президента. Он допустил, что белорусы «пожалеют» о таком выборе.

«Я оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он (Лукашенко. — РБК) их не выиграл. Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его, я буду говорить, что, возможно, мы еще все пожалеем об этом», — заявил на встрече с работниками завода Римашевский.