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Выборы в Белоруссии ,  
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Директор белорусского завода заявил о поражении Лукашенко на выборах

По словам Алексея Римашевского, хотя сам он голосовал за Лукашенко, он признает, что действующий президент не победил на прошедших выборах

Видео: drevo6589 / YouTube
Видео: drevo6589 / YouTube
Video

Генеральный директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский на встрече с работниками предприятия заявил, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы. Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Tut.by.

При этом Римашевский признался, что голосовал за действующего президента. Он допустил, что белорусы «пожалеют» о таком выборе.

«Я оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он (Лукашенко. — РБК) их не выиграл. Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его, я буду говорить, что, возможно, мы еще все пожалеем об этом», — заявил на встрече с работниками завода Римашевский.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Присутствующие на встрече неодобрительно встретили слова Римашевского о голосовании за Лукашенко, но стали аплодировать заявлению о его поражении.

Ранее Лукашенко сообщил, что посетит в понедельник МЗКТ.

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В последние дни работники более десяти крупных белорусских предприятий вышли на митинги и устроили забастовки, выражая недовольство прошедшими 9 августа выборами президента. Александр Лукашенко, получивший по данным ЦИК 80% голосов избирателей, поручил руководителям предприятий «разобраться» со своими коллективами. Он отметил, что те, кто хочет бастовать, «пусть бастуют, но на заводах им делать нечего».

Также Лукашенко заявил, что если в стране остановится производство в результате забастовок, этим смогут воспользоваться конкуренты, и Белоруссия рискует производство «никогда не раскрутить».

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после завершения президентских выборов. В ходе протестов в Минске и других городах происходили столкновения с милицией. Многие участники протестов сообщали о жестких задержаниях и избиениях. ОМОН применял спецсредства, в том числе светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

Автор: Дмитрий Кудрявцев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, митинг, выборы
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