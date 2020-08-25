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Члена совета белорусской оппозиции арестовали на десять суток

Задержанного 24 августа Сергея Дылевского приговорили к административному аресту, о наказании задержанной вместе с ним Ольги Ковальковой информация пока не поступала
Сергей Дылевский
Сергей Дылевский (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Лидер стачечного комитета Минского тракторного завода и член президиума координационного совета оппозиции Сергей Дылевский наказан административным арестом на десять суток за организацию несанкционированной акции, сообщили РБК в объединенном штабе.

Решение на заседании в формате видеоконференции принял суд Заводского района Минска. Сам Дылевский находился в это время в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

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Дылевский был задержан у проходной МТЗ 24 августа. Вместе с ним правоохранители задержали еще одного члена координационного совета оппозиции, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову. Как пояснили тогда в МВД, задержание было произведено в рамках административного процесса.

Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна, которого также задерживали, суд оштрафовал на 25 базовых величин (675 белорусских рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает Tut.by.

Конституционный суд Белоруссии признал координационный совет незаконным
Политика
Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский (слева направо) на пресс-конференции Координационного совета оппозиции Белоруссии

О создании координационного совета по трансферу власти главный соперник Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявила 14 августа. В президиум совета в том числе вошли
нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, адвокат Максим Знак, соратница Тихановской Мария Колесникова, бывший министр культуры Павел Латушко.

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Конституционный суд Белоруссии решил, что закон не предусматривает возможность создания общественных организаций, способных пересматривать итоги президентских выборов. «Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси, не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным», — говорилось в сообщении суда.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по поводу создания совета, некоторым членам уже пришли повестки на допрос. Президент Александр Лукашенко назвал совет оппозиции «черной сотней».

Авторы: Владислав Гордеев, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, оппозиция, арест
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