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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

По данным белорусских СМИ, работники Белорусского металлургического завода выдвигают политические требования, а к предприятию прибыли автозаки
Фото: Виктор Толочко / ТАСС
Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Часть работников Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин (Гомельская область) прекратили работу, сообщает портал Tut.by со ссылкой на свои источники на предприятии. Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.

По данным Tut.by, протестующие собрались в сортопрокатном цехе № 2 (СПЦ-2). О проведении там собрания сообщает и издание Charter97. Издание Onliner.by со ссылкой на сотрудников БМЗ сообщило, что у собравшихся политические требования и «ситуация разрастается». В профкоме БМЗ изданию сообщили, что о забастовке речь не идет, но «определенные люди устраивают провокации».

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«Сегодня на пару часов был остановлен участок отделки. Тут же съехалось начальство в лице генерального [директора Дмитрия] Корчика, заместителя [гендиректора] по идеологической работе Кулаковского, председателя заводского профсоюза Коледы. Знаю, что рабочие в 14:00 собираются выдвигать руководству какие-то требования, какие, не знаю. В 11:30 начали работать. Генеральный уехал на беседу в райисполком. По итогам его визита туда мы и будем сейчас разговаривать», — пояснил РБК инженерно-технический работник завода.

По данным Tut.by, к БМЗ уже подъехали автобус с бойцами ОМОН и автозаки.

РБК отправил запрос на БМЗ. В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что пока не обладают информацией о произошедшем.

«Мои друзья работают на заводе. Только что общался с ними по телефону. Пишут, что к заводу подъезжают автозаки из Гомеля», — рассказал РБК житель Жлобина.

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26 июля митинг в этом городе провела основной соперник Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская. Тогда сообщалось, что туда пришли многие работники БМЗ.

«Поднимите руки, кто здесь с БМЗ? У кого работают родственники, знакомые? Вас так много. Я спросила о БМЗ, потому что нас очень удручает ситуация с предприятиями и рабочими этих предприятий. Власти ставят себе в заслугу, что они сохранили предприятия, но сохраненные заводы — это заслуга людей, которые на них работают за очень низкие зарплаты», — заявила на этом митинге соратница Тихановской Мария Колесникова.

В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии
Политика
<p>Светлана Тихановская</p>

Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали более 80,2% пришедших на участки избирателей, за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 9,9%. В штабе Тихановской отказались признать данные ЦИК, а она заявила, что считает себя победительницей на выборах президента.

По словам Тихановской, Лукашенко пытается удержаться силовыми методами, в то время как необходимо подумать о мирной передаче власти.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: Белоруссия, забастовка, Выборы
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