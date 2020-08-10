В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

По данным белорусских СМИ, работники Белорусского металлургического завода выдвигают политические требования, а к предприятию прибыли автозаки

Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Часть работников Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин (Гомельская область) прекратили работу, сообщает портал Tut.by со ссылкой на свои источники на предприятии. Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.

По данным Tut.by, протестующие собрались в сортопрокатном цехе № 2 (СПЦ-2). О проведении там собрания сообщает и издание Charter97. Издание Onliner.by со ссылкой на сотрудников БМЗ сообщило, что у собравшихся политические требования и «ситуация разрастается». В профкоме БМЗ изданию сообщили, что о забастовке речь не идет, но «определенные люди устраивают провокации».

«Сегодня на пару часов был остановлен участок отделки. Тут же съехалось начальство в лице генерального [директора Дмитрия] Корчика, заместителя [гендиректора] по идеологической работе Кулаковского, председателя заводского профсоюза Коледы. Знаю, что рабочие в 14:00 собираются выдвигать руководству какие-то требования, какие, не знаю. В 11:30 начали работать. Генеральный уехал на беседу в райисполком. По итогам его визита туда мы и будем сейчас разговаривать», — пояснил РБК инженерно-технический работник завода.

По данным Tut.by, к БМЗ уже подъехали автобус с бойцами ОМОН и автозаки.