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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко поручил создать из журналистов «ядро» для защиты суверенитета

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство работой средств массовой информации и потребовал в ближайшее время завершить формирование коллективов в основных СМИ. Об этом он заявил в ходе совещания по актуальным вопросам, передает БелТА.

«Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное — наступательно», — подчеркнул лидер республики, поручив проконтролировать этот вопрос Администрации президента.

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Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, потребовалось два месяца, чтобы «основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас». «Это надо делать постоянно». «Журналистика должна наконец перестать быть «памяркоўнай» (толерантной, осторожной. — РБК), как это было у нас принято до нынешних времен», — добавил президент, отметив, что не снимает с себя вины за это.

Кроме того, считает Лукашенко, государству следует вести себя более наступательно и в интернете, но без фейков.

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На фоне протестов в Белоруссии начались забастовки на крупнейших предприятиях, в том числе в государственной Белтелерадиокомпании (БТ). Оттуда стали массово увольняться журналисты и технические специалисты. Лукашенко 21 августа сообщил, что пригласил российских журналистов в республику. «Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения», — говорил он тогда.

На следующий день в президентском пуле появились корреспонденты RT. Сотрудники Белтелерадиокомпании, от телеканала приезжали и технические специалисты, и БТ, в частности, использовала их материалы в эфире. Корреспондента RT Константина Придыбайло несколько сотрудников БТ описывали РБК как посредника между белорусским холдингом и российскими журналистами. При этом он пояснял, что никто из RT не работает в Белтелерадиокомпании.

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Александр Лукашенко

Позже Лукашенко выразил благодарность российским журналистам. «Вы понимаете, в этот сложный период насколько были важны вы для нас. И то, что вы технически показали, технари ваши, и журналисты, и корреспонденты, и прочее... и руководитель ваша (Маргарита Симоньян. — РБК)», — сказал он, обращаясь к Придыбайло.

При этом корреспондент RT обратил его внимание, что сотрудники телеканала «никого не заменяли». «Я знаю, вы работаете, как наши группы, я абсолютно в теме», — ответил на это Лукашенко.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также указывала, что никто из сотрудников телеканала не работает на белорусском телевидении. «Но, если надо, мы готовы», — писала она.

Лукашенко также заявлял, что независимые белорусские СМИ и Telegram-каналы сделали все, чтобы разрушить доверие народа к государству. По его мнению, журналисты должны были оказать поддержку власти из-за пандемии коронавируса.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция и протестующие считают эти результаты сфальсифицированными и полагают, что большинство избирателей проголосовали за основную соперницу президента Светлану Тихановскую.

ЦИК тем не менее признала выборы состоявшимися, а сам Лукашенко утверждал, что протесты и беспорядки в стране были спланированы США, «а Запад им подыгрывает». Следственный комитет заявлял, что протестующими руководят «специально обученные лица». Ряд стран, включая ЕС, ввел против Лукашенко и белорусских чиновников санкции. Минск ответил на это зеркально.

Москва при этом пообещала, что введенные Белоруссией ограничения против Евросоюза будут действовать и на территории России. Президент Владимир Путин признал выборы в республике состоявшимися. Кроме того, по просьбе Лукашенко он распорядился сформировать резерв силовиков для оказания помощи Белоруссии. Однако обе стороны сообщали, что пока нет необходимости задействовать его.

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