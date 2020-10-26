Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Вирусологи объяснили появление у людей толерантности к COVID-19 Общество, 14:43 Создатели «Спутник V» раскрыли долю привившихся с побочными эффектами Общество, 14:42 С чего начинать внедрение ИИ в 2020 году Pro, 14:35 В БГУ на фоне протестов ограничили проведение массовых мероприятий Общество, 14:33 Пласидо Доминго пригласили на заседание Совета по культуре и искусству Стиль, 14:33 Segezha Group выпустила первую CLT-панель для строительства​​ Пресс-релиз, 14:32 Что показала группа компаний «Спектрум» на выставке «АРХ Москва» Партнерский материал, 14:24 В Минске на акциях протеста начались задержания Общество, 14:12 5 главных причин, почему не стоит хранить криптовалюту на бирже Крипто, 14:10 Допустимая вместимость матчей ЦСКА превысила квоту «Спартака» в два раза Спорт, 14:03 Спасатели исключили шансы найти моряков с танкера в Азовском море Общество, 13:58 Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать РБК и ВТБ Привилегия, 13:55 Как протестовали рабочие заводов и студенты в Белоруссии. Видео Политика, 13:51 Главврач больницы умер после скандала с нехваткой кислорода для ИВЛ Общество, 13:47
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В БГУ на фоне протестов ограничили проведение массовых мероприятий

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

Белорусский государственны университет на фоне акций протеста ограничил проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и посещение читальных залов библиотеки. Об этом РБК рассказали в пресс-службе БГУ.

Ограничения вступили в силу одновременно с началом акций протеста и забастовок в высших учебных заведениях страны 26 октября. В университете сообщили, что соответствующий приказ был подписан на прошлой неделе в связи с ростом количества заболевших COVID-19 в стране и в мире. Приказ будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в Белоруссии.

На вопрос РБК о том, заставят ли бастующих писать объяснительные в БГУ ответили, что бастующих студентов в университете нет. «В БГУ учебный процесс осуществляется в полном объеме. Идет плановая, обычная проверка посещаемости занятий студентами. Оснований говорить о срывах учебного процесса нет», — сказали в пресс-службе университета.

Как рассказали в БГУ, «картинки в социальных сетях происходящего в холлах» — это реакция студентов на призывы в Telegram-каналах. В университете отметили, что созданы все условия для нормального учебного процесса и занятий в плановом режиме.

О том, что в Белоруссии студенты собираются на акции протеста сообщают TUT.BY и Telegram-канал Nexta. Как пишет Nexta, студенты вузов собираются возле здания БГУ. Протестующие перекрыли дорогу у главного корпуса, после чего туда приехал ОМОН. Поступает информация о задержаниях. Также канал опубликовал видео, на котором колонна студентов движется по проспекту Дзержинского в Минске.

Как пишет издание «Белновости», к акциям протеста присоединились студенты разных факультетов БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ, МГЛУ.

Милиция применила спецсредства против протестующих в Минске. Видео
Общество

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Накануне истек срок ультиматума, который предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко оппозиция во главе со Светланой Тихановской. С 26 октября в стране начинается общенациональная забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах. Оппозиция требует от Лукашенко освободить всех политзаключенных и уйти в отставку.

Власти сообщают, что все предприятия в стране работают в штатном режиме. Однако белорусские СМИ сообщают о забастовках на таких предприятиях как «Гродно Азот», Минский тракторный завод и Минский завод колесных тягачей.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Оппозиция не признает его президентом и считает, что результаты были сфальсифицированы. Сам Лукашенко считает, что выборы прошли честно. Позицию оппозиции поддерживает Евросоюз. Россия признала победу Лукашенко на выборах.

Белоруссия забастовка новости университет студенты
Материалы по теме
Кремль отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии
Политика
Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку
Политика
Белорусские власти опровергли сообщения о забастовках на предприятиях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter