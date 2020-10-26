В БГУ на фоне протестов ограничили проведение массовых мероприятий

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Белорусский государственны университет на фоне акций протеста ограничил проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и посещение читальных залов библиотеки. Об этом РБК рассказали в пресс-службе БГУ.

Ограничения вступили в силу одновременно с началом акций протеста и забастовок в высших учебных заведениях страны 26 октября. В университете сообщили, что соответствующий приказ был подписан на прошлой неделе в связи с ростом количества заболевших COVID-19 в стране и в мире. Приказ будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в Белоруссии.

На вопрос РБК о том, заставят ли бастующих писать объяснительные в БГУ ответили, что бастующих студентов в университете нет. «В БГУ учебный процесс осуществляется в полном объеме. Идет плановая, обычная проверка посещаемости занятий студентами. Оснований говорить о срывах учебного процесса нет», — сказали в пресс-службе университета.

Как рассказали в БГУ, «картинки в социальных сетях происходящего в холлах» — это реакция студентов на призывы в Telegram-каналах. В университете отметили, что созданы все условия для нормального учебного процесса и занятий в плановом режиме.

О том, что в Белоруссии студенты собираются на акции протеста сообщают TUT.BY и Telegram-канал Nexta. Как пишет Nexta, студенты вузов собираются возле здания БГУ. Протестующие перекрыли дорогу у главного корпуса, после чего туда приехал ОМОН. Поступает информация о задержаниях. Также канал опубликовал видео, на котором колонна студентов движется по проспекту Дзержинского в Минске.