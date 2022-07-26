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Жена Шрёдера раскрыла цель его визита в Москву

По словам Соён Шрёдер-Ким, бывший канцлер прибыл в Москву на переговоры по энергетике. Другой источник издания уточнил, что речь идет о вопросе поставок газа по «Северному потоку-1»
Соён Шрёдер-Ким (слева) с Герхардом Шредером
Соён Шрёдер-Ким (слева) с Герхардом Шредером (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву с целью провести переговоры по энергетической политике. Об этом заявила его жена Соён Шрёдер-Ким в беседе со Spiegel.

Сам Шрёдер ранее рассказал, что находится «в отпуске» в Москве и намерен пробыть тут несколько дней.

«Он не в отпуске, а ведет переговоры об энергетической политике в Москве», — заявила Spiegel супруга политика.

Шрёдер приехал «в отпуск» в Москву
Политика
Герхард Шредер

По данным другого источника издания, Шрёдер прилетел в Москву с пересадкой в Баку в воскресенье, 24 июля, и должен уехать во вторник, 26 июля. Главной целью визита собеседник Spiegel назвал переговоры по поставкам газа по газопроводу «Северный поток-1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Шрёдера в Москву, заявил, что его встреча с Владимиром Путиным не планируется. «Насколько нам известно, <...> он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год. В начале марта канцлер Олаф Шольц призвал его уйти со всех постов в российских государственных компаниях. Шрёдер на тот момент возглавлял совет директоров «Роснефти», а также являлся председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG. В мае он вышел из совета директоров «Роснефти», а позже отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома».

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Шредер заявил, что не откажется от возможностей общаться с Путиным
Политика
Герхард Шредер

В середине июня «Газпром» снизил прокачку по «Северному потоку-1» в Германию с 167 млн до 67 млн куб. м в сутки. Причиной в компании назвали то, что немецкая Siemens не вернула турбину из ремонта. Турбину не вернули, поскольку Канада задержала ее после ремонта из-за санкций. Позже Оттава по просьбе Берлина согласилась передать турбину России через Германию. Однако впоследствии «Газпром» заявил, что не получил от Siemens документы, которые говорили бы, что турбина выведена из-под санкций.

В понедельник, 25 июля, российская компания сообщила, что все же получила документы, но они «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы». В Siemens, в свою очередь, заявили, что необходимые для ввоза турбины документы не предоставил сам «Газпром». В Кремле подобные сообщения назвали не соответствующими действительности.

«Газпром» также объявил, что с 26 июля отключает еще одну турбину «Северного потока». В итоге суточный объем прокачки газа был снижен с 67 млн до 33 млн куб. м (20% от проектной мощности газопровода). На фоне объявления компании биржевая цена на газ в Европе выросла на 9% и, по данным площадки ICE Futures, превысила отметку $1850 за 1 тыс. куб. м.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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