Шредер заявил, что не откажется от возможностей общаться с Путиным

Он также выступил за дипломатическое решение ситуации на Украине. Ранее Шредера неоднократно критиковали за связи с Россией, в том числе за общение с Путиным и сохранение постов в российских госкомпаниях

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отказался разрывать каналы связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТАСС.

«Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом Путиным», — сказал он.

Экс-канцлер также подчеркнул, что положение военнослужащих и гражданского населения Украины можно облегчить лишь с помощью дипломатического решения.

10 марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Шредер (занимал пост канцлера с 1998 по 2005 год) приехал в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Издание уточняло, что визит в Россию состоялся «в рамках посреднических усилий» экс-канцлера по разрешению ситуации на Украине.

Представитель президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал тогда, что не располагает данными о возможном приезде Шредера в Россию для переговоров с Путиным.

Bild тогда же писал, что Шредер также встретился в Москве с бизнесменом Романом Абрамовичем и помощником президента Владимиром Мединским.

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Герхарда Шредера неоднократно критиковали в ФРГ из-за связей с Россией. В начале марта канцлер Олаф Шольц призвал его уйти со всех постов в российских государственных компаниях. Шредер на тот момент возглавлял совет директоров «Роснефти», а также являлся председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG. В мае он вышел из совета директоров «Роснефти», кроме того, он отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома».

Помимо этого, глава Минфина Германии Кристиан Линднер призывал прекратить господдержку Шредера, называя немыслимой ситуацию, когда офис экс-канцлера продолжает существовать на деньги налогоплательщиков.

В мае бундестаг упразднил штат и приостановил работу офиса Шредера. Телеканал ARD уточнял, что таким образом формально были приостановлены и полномочия экс-канцлера.