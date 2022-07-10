Шредер заявил, что не откажется от возможностей общаться с Путиным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отказался разрывать каналы связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТАСС.
«Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом Путиным», — сказал он.
Экс-канцлер также подчеркнул, что положение военнослужащих и гражданского населения Украины можно облегчить лишь с помощью дипломатического решения.
10 марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Шредер (занимал пост канцлера с 1998 по 2005 год) приехал в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Издание уточняло, что визит в Россию состоялся «в рамках посреднических усилий» экс-канцлера по разрешению ситуации на Украине.
Представитель президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал тогда, что не располагает данными о возможном приезде Шредера в Россию для переговоров с Путиным.
Bild тогда же писал, что Шредер также встретился в Москве с бизнесменом Романом Абрамовичем и помощником президента Владимиром Мединским.
Герхарда Шредера неоднократно критиковали в ФРГ из-за связей с Россией. В начале марта канцлер Олаф Шольц призвал его уйти со всех постов в российских государственных компаниях. Шредер на тот момент возглавлял совет директоров «Роснефти», а также являлся председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG. В мае он вышел из совета директоров «Роснефти», кроме того, он отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома».
Помимо этого, глава Минфина Германии Кристиан Линднер призывал прекратить господдержку Шредера, называя немыслимой ситуацию, когда офис экс-канцлера продолжает существовать на деньги налогоплательщиков.
В мае бундестаг упразднил штат и приостановил работу офиса Шредера. Телеканал ARD уточнял, что таким образом формально были приостановлены и полномочия экс-канцлера.