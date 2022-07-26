Шрёдер приехал «в отпуск» в Москву

По словам бывшего канцлера Германии, он прибыл в Москву с неофициальным визитом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил встречу бывшего канцлера с Владимиром Путиным

Герхард Шредер (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву на несколько дней с целью отпуска, сообщает немецкий телеканал N-tv. «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — прекрасный город», — сказал Шредер корреспонденту телеканала.

Журналист указал политику, что он находится неподалеку от штаб-квартиры нефтяной компании «Роснефть», на что тот ответил: «Неужели так? О да, верно, вы правы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Шрёдера в Москву, заявил, что его встреча с Владимиром Путиным не планируется. «Насколько нам известно <...> он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

По словам пресс-секретаря президента, Путин сейчас менее активно поддерживает контакт со Шрёдером, чем когда тот был канцлером.

В последний раз Шрёдер приезжал в Москву в марте, сообщала газета Politico со ссылкой на источники. По данным издания, тогда он намеревался встретиться с Путиным, однако не уточнило, состоялась ли в итоге их встреча. В правительстве ФРГ Politico сообщили, что не были проинформированы об инициативе Шрёдера.

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Bild тогда же писал, что Шредер встретился в Москве с бизнесменом Романом Абрамовичем и помощником президента Владимиром Мединским.

Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год. С начала российской спецоперации на Украине его неоднократно критиковали за «тесные связи с Россией». В начале марта канцлер Олаф Шольц призвал его уйти со всех постов в российских государственных компаниях. Шредер на тот момент возглавлял совет директоров «Роснефти», а также являлся председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG. В мае он вышел из совета директоров «Роснефти», а позже отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома».