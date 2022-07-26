Le Monde сообщил об исчерпании ЕС санкционных возможностей против России

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Последний, седьмой пакет санкций Евросоюза против России является в основном корректировкой уже введенных ограничений и повышением их эффективности, европейские страны близки к исчерпанию возможностей в санкционной политике, пишет Le Monde cо ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — сказал дипломат.

По его словам, страны-члены Евросоюза не намерены добровольно лишать себя поставок российского газа. Несмотря на то, что Польша и страны Прибалтики выступают за такой шаг, они не желают выносить его на обсуждение, поскольку тогда стали бы очевидны разногласия внутри ЕС, рассказал неназванный собеседник издания.

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