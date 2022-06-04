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Володин счел исчерпанным «арсенал средств сдерживания развития» России

По мнению Володина, потери России от запрета на экспорт в ЕС будут компенсированы из-за роста цен на энергоресурсы и переориентации на рынки стран Азии. При этом Европа будет переплачивать более €250 млрд ежегодно, считает он
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: АГН «Москва»)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что западные политики, принимая санкции против России, должны выбирать «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан» своих стран.

По мнению Володина, принятый накануне новый пакет санкций Евросоюза, а также предыдущие меры ЕС и США говорят о том, что «арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан».

Володин написал, что, по мнению экспертов, потери России от запрета на экспорт нефти в Европу могут составить $22 млрд в год (такую оценку приводил, в частности, Bloomberg). Однако, по словам спикера, эти издержки будут компенсированы из-за роста цен на энергоресурсы и переориентации России на рынки стран Азии. «А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», — предположил он.

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Фото:Kostis Ntantamis / РИА Новости

По мнению Володина, Европа будет переплачивать более €250 млрд ежегодно из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы, «это не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти».

3 июня совет ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запретит на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны объединения. Эмбарго касается ввоза нефти, идущей морским путем, оно не затрагивает топливо, которое поставляется в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба». Польша и Германия, куда нефть поступала по его северной части, решили отказаться от любых форм поставок, поэтому к концу года она будет поступать в ЕС только по южной (в Чехию, Словакию и Венгрию).

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Отказ от импорта российской нефти будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Брюссель предусмотрел временные исключения для стран, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России», а также для Болгарии и Хорватии в отношении морского импорта российской нефти и вакуумного газойля соответственно.

В прошлом году страны ЕС завезли морем сырой нефти примерно на €32,7 млрд, или 68% всего импорта нефти из России. Еще на €21,2 млрд морским путем Европа ввезла российские нефтепродукты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет компенсировать выпадающие заявки восточным направлением. Он говорил, что нефтяное эмбарго «ударит по всем», а европейский рынок не единственный, хоть является премиальным. Президент Владимир Путин в свою очередь заявил, что в результате «сумбурных действий» со стороны стран ЕС их экономике наносится ущерб, при этом растет выручка российского нефтегазового сектора. Происходящее он назвал «экономическим аутодафе, самоубийством» европейских государств.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Володин санкции нефть
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