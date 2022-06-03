ЕС ввел шестой пакет санкций против России. Что важно знать

Евросоюз ввел шестой санкционный пакет в отношении России. Его ключевые элементы — запреты на поставки российской нефти в ЕС и содействие ее доставке в третьи страны

Фото: Kostis Ntantamis / РИА Новости

Евросоюз днем 3 июня опубликовал юридические акты, вводящие новые санкции в отношении России, включая эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов. Предыдущий — пятый — санкционный пакет был наложен Евросоюзом 8 апреля. Все последние недели европейские страны вели дискуссии о том, каким должен быть шестой пакет. Венгрия добилась для себя возможности продолжать импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба», а также настояла на невключении в санкционный список патриарха Кирилла.

Точный набор ограничений в рамках шестого пакета обсуждался до последнего, на что указывает следующий факт: 3 июня Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз, в котором сначала говорилось, что ЕС запрещает оказание российским юрлицам «облачных услуг», однако затем упоминание этих услуг из сообщения исчезло — в итоге их не оказалось и в юридически обязывающих документах.

Каким будет нефтяное эмбарго

Основные параметры запрета на ввоз нефти из России, идущий морским путем, Еврокомиссия обнародовала ранее на этой неделе (РБК подробно писал о них тут). Запрет начинает действовать сразу, но предусмотрены переходные периоды: до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнение контрактов на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года.

Страны ЕС могут закупать нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России, но добытые в другой стране и не принадлежащие россиянам. Исключение может быть сделано для казахстанской нефти Каспийского трубопроводного консорциума, которую переваливают на экспорт близ Новороссийска.

Эмбарго не касается российской сырой нефти, которая поставляется в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба». По его северной части нефть идет в Германию и Польшу, которые пообещали в одностороннем порядке прекратить трубопроводные поставки российской нефти (в 2021 году они ввезли таким путем нефти из России на €10 млрд, по данным Eurostat). По южной части «Дружбы» нефть поступает в Чехию, Словакию и Венгрию (в 2021 году ввезли нефти на €5 млрд), и эти страны смогут продолжать эти закупки в течение неопределенного периода — до будущего решения Совета ЕС.

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Бенефициарами еще трех небольших исключений стали Болгария, Хорватия и Чехия:

Болгарии разрешили до конца 2024 года ввозить нефть и нефтепродукты из России по морю по контрактам, заключенным до 4 июня (в 2021 году страна импортировала таким образом топливо на €1,3 млрд);

Хорватия сможет продолжить до конца 2023 года закупки вакуумного газойля в России (в 2021 году ввезла его на €73 млн, нужен для НПЗ в городе Риека);

Странам ЕС, получающим нефть из России по трубопроводу «Дружба», запрещено перепродавать ее в другие страны, и с 5 февраля 2023 года также будет запрещено продавать в другие страны (Евросоюза и за его пределами) продукты, произведенные из российской трубопроводной нефти. Однако Чехия получила разрешение до декабря 2023 года ввозить дизельное топливо, полученное из российской нефти в других странах ЕС, главным образом в Словакии.

В целом за 2021 год страны ЕС импортировали российских нефти и нефтепродуктов почти на €71 млрд, из которых поставки почти на €65 млрд будут в общем случае прекращены к концу 2022 года.

Есть ли запрет на страхование морских перевозок нефти

Эксперты предупреждали, что простой запрет для европейцев закупать российскую нефть приведет лишь к переориентации большей части торговых потоков на страны, не присоединившиеся к санкциям, такие как Индия и Китай (в последние месяцы они уже существенно нарастили закупки нефти из России). Поэтому ЕС ввел в свое эмбарго элемент, затрагивающий поставки российской нефти в третьи страны. Решение Совета ЕС «вводит запрет <...> на страхование и перестрахование морских перевозок таких товаров [нефти и нефтепродуктов] в третьи страны», говорится в Официальном журнале ЕС.

В самом нормативном акте, вводящем санкции, этот запрет прямо не сформулирован — там говорится о запрещении оказывать «техническое содействие, посреднические услуги или финансирование или финансовую поддержку» в отношении транспортировки в третьи страны, включая перегрузки с судна на судно, нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Однако «финансирование или оказание финансовой поддержки» (financing or financial assistance) включает в себя все виды страхования и перестрахования, следует из определений Евросоюза, относящихся к санкциям против России.

На этой неделе западные деловые СМИ сообщили, что к запрету на страхование морских перевозок российской нефти решила присоединиться Великобритания (по состоянию на вечер 3 июня официального объявления нет). Как писал РБК, Британия является ведущим игроком как в области страхования ответственности судовладельца (P&I), так и в сфере страхования самих судов (H&M). Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) базируется в Лондоне, и семь из 13 связанных с ней клубов также расположены в британской столице. Без страхового покрытия, предоставленного одним из клубов IG P&I, танкерам может быть отказано в заходе в порты, хотя возможным выходом являются гарантии со стороны государства или использование услуг «более мелких страховых рынков», пишет юридическая компания Reed Smith.

Европейские страховщики могут продолжать предоставлять страховое покрытие для перевозок российской нефти только до 5 декабря в рамках договоров, заключенных до 4 июня.

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