Евросоюз официально ввел очередной пакет санкций против России

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Европейский в четверг, 21 июля, ввел в действие очередной пакет ограничительных мер в отношении России, следует из публикации в Официальном журнале ЕС.

Новый пакет санкций, согласно ранее согласованным мерам, предусматривает «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».

Под санкции попали мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. В санкционном списке ЕС упомянуты сын главы «Ростеха» Сергя Чемезова Станислав, вице-премьер Андрей Белоусов, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, постпред президента в СКФО Юрий Чайка, кемеровский губернатор Сергей Цивилев, ряд региональных руководителей, члены военно-гражданских администраций на подконтрольных силам России территориях Украины, ряд руководителей Росгвардии.

Среди юридических лиц под санкциями оказались клуб «Ночные волки», Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова, Россотрудничество, Фонд «Русский мир», НПО «Квант», Сбербанк, «Юнармия».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Евросоюз «в последнюю минуту» отказался вводить санкции против российского металлургического предприятия «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана.

Брюссель заблокировал инициативу после того, как ее не поддержала Франция и другие страны из-за опасений, что Россия в ответ запретит экспорт титана в ЕС. «ВСМПО-Ависма» является важным поставщиком для авиастроительной корпорации Airbus, которая ранее призывала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России, отмечает газета.



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