Европейский союз утвердил шестой пакет санкций против России

Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, следует из заявления организации.

«Совет сегодня принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Белорусиии», — говорится в публикации.

«Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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