МИД увидел последствия «санкционных упражнений» для глобальной экономики
Решение Евросоюза ввести новый пакет антироссийских санкций нелегитимно, а попытки давить на Россию не имеют перспектив, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Однако, считает она, «последствия есовских санкционных упражнений» станут губительны для разных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе стран-членов Евросоюза.
Экономическая и энергетическая политика Запада привели к росту цен на агропромышленную продукцию и углеводороды, считает МИД. «Обострению ситуации способствуют антироссийские меры ЕС, открыто преследующие цель подрыва внешнеэкономической деятельности нашей страны, в том числе в агропромышленном секторе», — говорится в комментарии Захаровой, которая напомнила о санкциях против акционеров и руководства российских производителей и экспортеров удобрений.
Финансовые ограничения, принятые Евросоюзом, затрудняют грузоперевозки, оказание финансовых и страховых услуг, нарушают логистические цепочки, указала она. Из-за санкционных мер западные банки затягивают транзакции либо отказываются от контрактов.
Вместе с тем, отметила Захарова, в документе Совета ЕС «обозначено намерение расширить изъятия из ранее принятых санкционных мер во избежание потенциальных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности». Россия рассчитывает, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности помогут создать условия для экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства.
Вечером 21 июля в Официальном журнале ЕС опубликовали седьмой пакет санкций, введенный в ответ на российскую военную операцию на Украине. Под новые ограничения попали более 50 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, постпред президента в СКФО Юрий Чайка, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.
Среди организаций в списке оказались Сбербанк, НПО «Квант», Фонд «Русский мир», Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова и другие.
Об утверждении очередного раунда санкций ранее сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новый пакет продлит действующие санкций до 2023 года, а также запретит импорт золота российского происхождения.
В Кремле в ответ заявили, что никакие, даже самые жесткие ограничительные меры «никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию». По словам представителя президента Дмитрия Пескова, санкции Евросоюза вредят его собственным интересам.