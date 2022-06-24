Фон дер Ляйен исключила нормализацию отношений ЕС с Путиным
Евросоюз не сможет нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным после спецоперации на Украине, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью украинскому каналу ТСН.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что введенные Евросоюзом шесть пакетов санкций «серьезно подрывают» российскую экономику.
Отношения России с ЕС и с многими западными государствами ухудшились после начала военной операции на Украине. О невозможности нормализовать связи с Путиным после событий на Украине не раз говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, помириться с российским президентом означало бы повторить ошибку 2014 года: готовность западных политиков вести с ним переговоры после присоединения Крыма Путин «использовал для усугубления ситуации на Украине», заявил Джонсон. Посол США в России Джон Салливан допускал нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, хотя, по его словам, это вряд ли произойдет в этом году или в следующем.
Президент Франции Эмманюэль Макрон называл диалог с Путиным своим долгом. В начале июня он заявил, что провел в переговорах с российским коллегой «сто часов», и подчеркнул роль Парижа как посредника в разрешении конфликта на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров в конце мая заявил, что Москва «серьезно подумает», прежде чем возобновлять отношения со странами Запада. По его словам, все зависит от них. «Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась, <...> если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем, нужно нам это будет или не очень», — сказал министр.
Заместитель Лаврова Сергей Рябков в интервью телеканалу РБК говорил, что Москва и Запад уже не вернутся к прежнему уровню отношений. Для того чтобы «оттолкнуться от дна» нужна «политическая воля с Запада», разрушившего «ту архитектуру взаимоотношений и безопасности, которая существовала», считает замминистра.
Попытки повлиять на российское руководство санкциями в Кремле называли бесполезными и вредными в первую очередь для государств, которые вводят эти ограничения. Президент Владимир Путин подчеркивал невозможность изоляции России.